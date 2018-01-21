Экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" под руководством Эдуарда Николаева стал победителем легендарного ралли-рейда "Дакар". Для Николаева это второй триумф подряд и третий в карьере.

Все решилось на предпоследнем, 13-м этапе между аргентинскими Сан-Хуаном и Кордовой. На 79-м километре проблемы с коробкой передач возникли у хозяина трассы Федерико Виллагры на "Ивеко". В итоге секунда отставания от Николаева в общем зачете превратилась в бесконечность. Возможно, таким образом Виллагра расплатился за жульничество: на этапе его грузовик заправляли вопреки регламенту. "КАМАЗ" подал апелляцию, но после схода экипажа "Ивеко" отпала всякая необходимость ее рассматривать.

При этом было бы большой глупостью считать, что российскому экипажу повезло. На предыдущих этапах Николаеву со товарищи пришлось столкнуться с целым валом трудностей. Из-за них почти часовое преимущество лидировавшего "КАМАЗа" над Виллагрой фактически испарилось: по итогам одного из этапов аргентинец даже успел побывать во главе генеральной классификации.

Более того, и 13-й этап николаевский экипаж преодолел не без приключений. По ходу гонки вышло из строя сцепление, из-за чего водитель с трудом мог переключать передачи. В то же время из-за неудобства трассы оказать техническую помощь было никак невозможно. Впрочем, даже с учетом этой проблемы Эдуард Николаев показал на финише лучшее время.

- В первой части маршрута у нас под финиш вышло из строя сцепление. И переключались передачи только с помощью перегазовки. А вторая часть была извилистой и требовала множества переключений. Это было нечто! Очень устали. 14 часов практически в автомобиле провели, приехали очень поздно. Последние 30 километров завели в какие-то ущелья, горы, камни, триал.. Если там кто-то колесо пробьет, то будет пробка. Многие могут приехать только к утру. "Дакар" очень интересный. Мы сегодня выжали все что можно и из экипажа, и из автомобиля, - устало поделился впечатлениями Николаев.

Но уже на следующий день осталась только радость. На финальных 120 км вокруг Кордовы лидер общего зачета был четвертым, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы завоевать главный трофей "Дакара" - золотого бедуина, причем с четырехчасовым отрывом от белоруса Сергея Вазовича на "МАЗе". Отметим, что еще один экипаж "КАМАЗ-Мастера" под предводительством Айрата Мардеева в генеральной классификации стал третьим.

В зачете мотоциклов впервые в своей карьере первенствовал австриец Маттиас Валькнер ("Хонда"), а в классе внедорожников триумф праздновал испанец Карлос Сайнс-старший, выигравший "Дакар" второй раз спустя восемь лет после предыдущего успеха.