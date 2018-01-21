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21.01.2018 21:10
Рубрика: Спорт

"КАМАЗ" рулит

Эдуард Николаев выиграл "Дакар-2018"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" под руководством Эдуарда Николаева стал победителем легендарного ралли-рейда "Дакар". Для Николаева это второй триумф подряд и третий в карьере.
Фото: EPA "Дакар-2018" стал одним из сложнейших в истории раллирейда, но "КАМАЗ" снова справился. Фото: EPA
"Дакар-2018" стал одним из сложнейших в истории раллирейда, но "КАМАЗ" снова справился. Фото: EPA

Все решилось на предпоследнем, 13-м этапе между аргентинскими Сан-Хуаном и Кордовой. На 79-м километре проблемы с коробкой передач возникли у хозяина трассы Федерико Виллагры на "Ивеко". В итоге секунда отставания от Николаева в общем зачете превратилась в бесконечность. Возможно, таким образом Виллагра расплатился за жульничество: на этапе его грузовик заправляли вопреки регламенту. "КАМАЗ" подал апелляцию, но после схода экипажа "Ивеко" отпала всякая необходимость ее рассматривать.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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При этом было бы большой глупостью считать, что российскому экипажу повезло. На предыдущих этапах Николаеву со товарищи пришлось столкнуться с целым валом трудностей. Из-за них почти часовое преимущество лидировавшего "КАМАЗа" над Виллагрой фактически испарилось: по итогам одного из этапов аргентинец даже успел побывать во главе генеральной классификации.

Более того, и 13-й этап николаевский экипаж преодолел не без приключений. По ходу гонки вышло из строя сцепление, из-за чего водитель с трудом мог переключать передачи. В то же время из-за неудобства трассы оказать техническую помощь было никак невозможно. Впрочем, даже с учетом этой проблемы Эдуард Николаев показал на финише лучшее время.

- В первой части маршрута у нас под финиш вышло из строя сцепление. И переключались передачи только с помощью перегазовки. А вторая часть была извилистой и требовала множества переключений. Это было нечто! Очень устали. 14 часов практически в автомобиле провели, приехали очень поздно. Последние 30 километров завели в какие-то ущелья, горы, камни, триал.. Если там кто-то колесо пробьет, то будет пробка. Многие могут приехать только к утру. "Дакар" очень интересный. Мы сегодня выжали все что можно и из экипажа, и из автомобиля, - устало поделился впечатлениями Николаев.

Фото: silkwayrally.com
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Но уже на следующий день осталась только радость. На финальных 120 км вокруг Кордовы лидер общего зачета был четвертым, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы завоевать главный трофей "Дакара" - золотого бедуина, причем с четырехчасовым отрывом от белоруса Сергея Вазовича на "МАЗе". Отметим, что еще один экипаж "КАМАЗ-Мастера" под предводительством Айрата Мардеева в генеральной классификации стал третьим.

В зачете мотоциклов впервые в своей карьере первенствовал австриец Маттиас Валькнер ("Хонда"), а в классе внедорожников триумф праздновал испанец Карлос Сайнс-старший, выигравший "Дакар" второй раз спустя восемь лет после предыдущего успеха.

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