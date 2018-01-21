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Рубрика: Происшествия

Что нам грозит?

Принят документ, перечисляющий угрозы, признанные наиболее опасными до 2030 года
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
В настоящее время на состояние защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций оказывают влияние угрозы, вызванные негативным изменением окружающей среды, а также усложнением технологических процессов и другими факторами, что влечет за собой увеличение размеров ущерба в результате аварий. Об этом говорится в подписанном на днях президентом РФ документе "Об Основах государственной политики РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года".

К числу основных угроз отнесены стихийные бедствия, в том числе вызванные глобальным изменением климата, техногенные аварии и катастрофы, особо опасные инфекционные заболевания людей, животных и растений, также связанные с урбанизацией и ростом интенсивности миграции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- В документе отмечается, что функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в условиях геополитической нестабильности и на фоне новых угроз национальной безопасности страны, имеющих комплексный взаимосвязанный характер, - обрисовал ситуацию корреспонденту "РГ" начальник департамента гражданской защиты МЧС России генерал-майор Андрей Лутошкин.

В Основах перечислены и приоритетные направления госполитики.

- В них входят: совершенствование деятельности органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, предусматривающее развитие систем раннего обнаружения быстроразвивающихся опасных природных явлений и процессов. Еще одно приоритетное направление - применение систем дистанционного мониторинга ЧС с использованием космических технологий. Кроме того определена особая важность организации подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций с использованием современных методик и технических средств обучения, - сказал Андрей Лутошкин.

Изменение климата и усложнение технологий влечет за собой увеличение размеров ущерба в результате аварий

Также по словам генерала в Основах подчеркнута важность использования современных технических систем предупреждения, информирования и оповещения населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Необходимо внедрение современных технологий и методов при проведении аварийно-спасательных работ, предусматривающее в том числе развитие авиационно-спасательных технологий, беспилотной авиации, повышение эффективности тушения природных и техногенных пожаров, а также внедрение аварийно-спасательных инструментов, адаптированных к условиям эксплуатации в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

Отмечена важная роль общественных объединений и друхие некоммерческих организаций, которые необходимо привлекать к деятельности в области защиты населения и территорий от ЧС.

В Основах также закреплено внедрение риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении госнадзора. В отношении международного сотрудничества прописано развитие взаимодействия с иностранными центрами управления в кризисных ситуациях, а также реализация Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015 - 2030 годы, принятой на третьей Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий.

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