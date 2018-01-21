Шестой по счету в этом сезоне и последний перед Олимпиадой этап Кубка мира в итальянской Антерсельве снова не принес нашей женской команде ни одной медали. А вот у мужчин Антон Шипулин добился "бронзы" в гонке преследования. Результаты масс-старта стали известны уже после подписания этого номера "РГ".

В пасьюте лидер сборной России стартовал четвертым в соответствии с итогами спринта. Норвежец Йоханнес Бе и француз Мартен Фуркад свои позиции удержали, а вот немца Арнда Пайффера Антону удалось обогнать. Свой единственный промах наш биатлонист совершил на первом огневом рубеже, спортсмен из Германии ошибся на следующей стрельбе. Определяющим фактором в борьбе за "бронзу" оказалась скорость хода по дистанции. Здесь Шипулин был заметно быстрее соперника и в итоге выиграл у него почти полминуты, хотя стартовал с отставанием в четыре секунды.

Йоханнес Бе праздновал в Антерсельве "золотой" дубль, Фуркад продлил свою уникальную серию - по итогам абсолютно всех 14 личных гонок сезона француз неизменно оказывался на подиуме.

- Первым же выстрелом промахиваться неприятно, но впереди было еще три рубежа. Понимал, что могу стрелять чисто, соперники могут ошибаться. Многое решалось на огневом рубеже. Но я верил в себя и шел по дистанции, пытался догонять, - приводит комментарий Шипулина пресс-служба Союза биатлонистов России. - Не сказал бы, что ходом выкладывался по максимуму. Главная задача была хорошо отработать на рубежах. Почти справился.

Женский пасьют завершился благороднейшим поступком Дарьи Домрачевой в духе "Фэйр Плей". В борьбе за второе место на финишном отрезке она наступила на палку Доротеи Вирер, соперница потеряла инвентарь. Но белоруска тут же сознательно сбавила ход и дала итальянке возможность добежать к "серебру". А победила в этом виде программы немка Лаура Дальмайер. Домрачевой же воздалось за ее спортивную честность, вчера она праздновала успех в гонке с массового старта.