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21.01.2018 20:10
Рубрика: Власть

В гавань зайдут корабли

Шойгу договорился об использовании нашим ВМФ портов Мьянмы
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Российские военные корабли смогут в упрощенном порядке заходить в порты Мьянмы. Подписание соответствующего договора - один из итогов визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в эту страну.

Глава нашего военного ведомства прилетел туда во второй раз. Что свидетельствует об активно развивающемся военно-техническом сотрудничестве Москвы и Нейпьидо. Между прочим, этот город стал столицей Мьянмы только в 2005-м. Причем свой нынешний статус он получил по совету астрологов. Все министерства переехали туда из Янгона за один день. В итоге сегодня столица представляет довольно странное зрелище. По сути город состоит из квартала чиновничьих ведомств и квартала отелей, которые, похоже, по большей части пустуют. Зато здесь небывало мягкий климат: даже в плюс 30 не чувствюется ни жара, ни духота.

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Фото: mil.ru
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Сразу после приземления в Нейпьидо наша делегация направилась в военное министерство Мьянмы. По пути Сергей Шойгу возложил венок к монументу Павшим героям Второй мировой войны. Межправительственное соглашение о порядке захода военных кораблей в порты двух стран было подписано после переговоров Сергея Шойгу с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. "Придаем большое значение визитам российских военных кораблей в порты Мьянмы, равно как и ожидаем с визитом в Россию военные корабли из этой страны", - сказал после подписания Шойгу. Позже выяснилось, что в скором времени ожидается визит одного из местных кораблей во Владивосток.

Военные эксперты отмечают значимость портов Мьянмы для нашего ВМФ. В Индийском океане регулярно присутствуют корабли Тихоокеанского флота РФ, которым необходим пункт дозаправки водой, питанием, топливом, горюче-смазочными материалами.

Кроме того, Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками террористов. "В Сирии появился новый вид террористической угрозы - беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров", - сказал Шойгу своему коллеге. Он также обратил его внимание, что атаки с помощью дронов могут сегодня совершаться не только в Сирии. "Это очень серьезные угрозы, и мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы", - отметил министр обороны России.

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