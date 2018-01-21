Следующий бой Федора Емельяненко пройдет 28 апреля

Определилась дата следующего боя российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко.

"Последний император", как именуют Емельяненко поклонники, выйдет в октагон 28 апреля в рамках турнира Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Соперником россиянина станет экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Фрэнк Мир.

Поединок состоится на "Оллстейт арене" в городе США Роузмонт. Отметим, что победитель этого боя сразится в полуфинале турнира с еще одним американцем Челом Сонненом, который одолел соотечественника Квинтона Джексона.

Напомним, что в июне прошлого года 41-летний Емельяненко дебютировал в Bellator против представителя Соединенных Штатов Мэтта Митриона. Опыт получился неудачным: россиянин потерпел поражение нокаутом.