СМИ: Ядерный удар по Гавайям моментально убьет 158 тысяч человек

Американское издание Defence One спрогнозировало последствия ядерного удара по территории штата Гавайи, передает РИА Новости. Для проведения анализа использовалась специальная программа, разработанная в Технологическом институте Стивенса.

Целью атаки была определена гавайская столица Гонолулу с населением около 400 тысяч человек. Для анализа выбрали заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Согласно исследованию, взрыв на высоте 600 метров над землей моментально убьет 158 тысяч человек, еще 173 тысячи пострадают. Детонация на расстоянии от поверхности увеличивает разрушительную силу взрывной волны. Диаметр огненного шара достигнет 5 километров. Взрывом будут уничтожены почти 150 учебных учреждений и 30 больниц.

Урон усугубит рельеф - взрывная волна отразится от гор, окружающих Гонолулу. Помимо этого, из-за большого количества деревянных построек возникнет "огненный шторм".

Напомним, ранее жители Гавайев получили ложное сообщение о ракетной угрозе. Позже выяснилось, что имел место человеческий фактор. Власти вынуждены были принести извинения за инцидент.