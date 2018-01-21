СМИ: Порошенко выдали документы на чужое имя

Служба безопасности Украины (СБУ) выдала президенту страны Петру Порошенко и членам его семьи документы на чужие имена. Об этом, как передает РИА Новости, пишет "Страна.ua".

Источник издания в ведомстве рассказал, что глава Госохраны Валерий Гелетей написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес Порошенко поступают угрозы. "На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы - паспорта на вымышленные имена", - сообщил он.

На какое именно имя выданы документы, не уточняется.

Ранее стало известно, что Порошенко вместе с семьей провел отпуск на Мальдивах. Для этого, по данным СМИ, с первого по восьмое января был арендован остров стоимостью по меньшей мере 500 тысяч долларов. При этом президент Украины зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine.