США отметили годовщину инаугурации Трампа многотысячными протестами

В США в годовщину инаугурации Дональда Трампа проходят акции протеста против политики президента страны. В манифестациях принимают участие десятки тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Демонстрации, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Денвере. Манифестанты протестуют против иммиграционной политики главы государства, а также его инициатив по ограничению финансирования абортов. Кроме того, на улицы вышли участники движения против сексуального насилия.

Многие активисты недовольны временным прекращением работы правительства. Демонстранты обвиняют в этом нынешнюю администрацию США.

Напомним, инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года.