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21.01.2018 20:00
Рубрика: В мире

Террор уже не проблема?

США включили Россию в список угроз
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Отнюдь не террористы и джихадисты, а "государства-изгои" (Иран, КНДР) и "ревизионистские страны", к которым в Вашингтоне отнесли Россию и Китай, выходят на первый план в списке приоритетных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.

Это вытекает из выступления министра обороны США Джеймса Мэттиса, который представил 11 из 50 рассекреченных страниц американской военной доктрины, дав понять, что Соединенные Штаты должны наращивать свои вооруженные силы для подготовки к возможному противостоянию с Россией и Китаем. В Пентагоне полагают, что Москва и Пекин "подрывают международный порядок, эксплуатируя преимущества сложившейся в мире системы". Мэттис назвал Россию и Китай "ревизионистскими державами, которые пытаются создать мир, соответствующий их авторитарным моделям".

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости www.ria.ru
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Эти утверждения, как и ожидалось, вызвали острую реакцию в Москве и Пекине. "Мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, Соединённые Штаты, конечно, стремятся своё лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции", - заявил глава МИД России Сергей Лавров. В свою очередь представитель минобороны КНР Жэнь Гоцян обратился к США с призывом отказаться от политики холодной войны, рационально и объективно оценивать китайское военное строительство и инициативы Пекина на международной арене.

Глава Пентагона дал понять, что намерен расширить полномочия военных

Оборонная стратегия, о которой говорил глава Пентагона, является "военной версией" стратегии национальной безопасности, представленной Трампом в декабре прошлого года. "Новая стратегия обороны, первая за последние 10 лет, признает, что Китай и Россия много лет старались развивать свой военный потенциал", - заявил журналистам Элбридж Колби, заместитель помощника министра обороны США, отвечающий за безопасность, отметив, что за это время США, напротив, посвятили себя в основном "борьбе с терроризмом и государствами-изгоями". По оценке экспертов, новая стратегия, скорее всего, будет "на ура" принята теми политиками, которые заинтересованы в том, чтобы выделять больше средств на нужды военных, и скептически теми, кто полагает, что Пентагон использует возможность через различного рода "конфронтационные подходы" получить дополнительное финансирование со стороны законодателей.

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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В своей речи Мэттис намекнул на то, что конгрессмены так и не смогли "должным образом", читай, в финансовом плане, поддержать "героические усилия военных, которые трудятся над выполнением своих миссий". Мэттис также заявил, что "великая энергетическая конкуренция, а не терроризм, в настоящее время является основным направлением национальной безопасности США" и выступил за расширение полномочий военных, "необходимых для защиты американского образа жизни".

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