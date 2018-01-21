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21.01.2018 20:25
Рубрика: В мире

Стадо диких кабанов во Франции убило двух охотников

Два француза, которые охотились на оленей в Каллане в провинции Ланды, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. В их мощный внедорожник врезалось стадо диких кабанов, сообщает портал 7sur7.be.

Фото: Егор Еремов / РИА Новости
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 "Эти двое вместе с охотничьими собаками находились во внедорожнике, когда наткнулись на стадо кабанов. Удар был слишком сильным. Машина врезалась в дерево, водителя и пассажира выбросило из автомобиля, они погибли мгновенно", - сказал свидетель происшествия.

По его звонку на место происшествия быстро прибыли десятки спасателей и жандармов.

По обеим сторонам дороги были найдены два мертвых кабана. "Одна из семи собак, которые находились в машине, погибла на месте, двое, которые умирали, были усыплены по просьбе мэра коммуны, три были доставлены в лечебницу с травмами", - сообщил источник, близкий к следствию, добавив, что в машине охотников была найдена туша убитого оленя.

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