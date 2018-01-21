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21.01.2018 19:01
Рубрика: Культура

Стали известны имена наставников 5-го сезона телепроекта "Голос. Дети"

Текст: Сусанна Альперина

Триумфально завершился очередной сезон шоу "Голос" - в честь пятилетнего юбилея программы был дан концерт в Государственном Кремлевском дворце, а его трансляция на Первом канале прошла в прошедшую пятницу в прайм-тайм. И вот уже создатели проекта готовятся к новому сезону шоу "Голос. Дети". Напомним, что по рейтингам последний сезон "детского" "Голоса" даже превзошел "взрослый". И, кстати, победители прошлых сезонов шоу "Голос. Дети"Алиса Кожикина (1 сезон), Сабина Мустаева (2 сезон), Данил Плужников (3 сезон), Елизавета Качурак (4 сезон) также выступали в ГКД.

Фото: НТВ
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Сегодня же названы наставники нового сезона программы. Ставшие знаменитыми кресла-вертушки займут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Все они уже работали на проекте, но Меладзе - только с детьми, а Баста - только со взрослыми, и никогда прежде эти наставники не участвовали в "Голосе" вместе.

К участию в пятом - юбилейном сезоне "детского" "Голоса" были допущены юные вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет со всей страны, которым посчастливилось успешно преодолеть стадию кастингов. Всего на конкурс было прислано около 7 тысяч работ. В шорт-лист вошла тысяча претендентов, которых пригласили на кастинги в телецентр "Останкино". И только 123 сильнейших поднимутся на сцену "Голоса" на стадии "Слепых прослушиваний".

По условиям конкурса во время "Слепых прослушиваний" каждый из наставников наберет команду из 15 исполнителей. На стадии "Поединков" команды будут разбиты на тройки и из каждой в следующую стадию пройдет лишь один сильнейший конкурсант. На этапе "Песня навылет" наставники выберут финалистов (по 2 от команды). Затем зрители получат возможность своими голосами "спасти" еще по 1 исполнителю из каждой команды (из числа отсеявшихся в "Песне навылет").

В финале, который будет транслироваться в прямом эфире на всю страну, девять участников поднимутся на сцену "Голоса", а зрители выберут среди них победителя!

Ведущий по-прежнему - Дмитрий Нагиев.

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