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21.01.2018 19:24
Рубрика: В мире

В Македонии сожгли флаги ЕС и призвали к союзу с Россией

Текст: Александр Борисов (Скопье)
В македонском Скопье продолжаются протесты в связи с желанием руководства страны изменить конституционное госнаименование Республики Македонии (РМ) для разрешения спора с соседней Грецией, блокирующей евроатлантические устремления РМ. При этом митингующие сожгли флаги ЕС, фотографируясь на их фоне. Также участники акций призвали власти страны к расширению партнерства с РФ, присоединению к Евразийскому экономическому союзу и отказу от стремления интегрироваться в НАТО, что, по их мнению, позволит сохранить македонскую национальную идентичность.
Конфликт между македонцами и греками привел к массовой драке в Австралии

В Скопье было заявлено о трансформации "Народного движения за Македонию" в партию "Единая Македония" во главе с Янко Бачевым и Стефаном Влаховым-Мицовым. Последний разъяснил, что их политобъединение будет бороться "за стратегическое партнерство с Россией по ряду причин: во-первых, русский народ, как славянский, близок нам по менталитету, языку, культуре, традиционным ценностям; во-вторых, только в союзе с Россий мы можем отстоять национальные интересы македонского народа: госнаименование, идентичность, территориальную целостность; в-третьих, с вхождением в Евразийский экономический союз повысится жизненный уровень македонского народа, будет искоренена безработица, мы получим энергетические и другие природные богатства на 50 процентов дешевле".

Действующие македонские власти не скрывают, что на них осуществляется беспрецедентное давление со стороны США и НАТО для того, чтобы к июльскому саммиту военно-политического блока был полностью урегулирован обозначенный вопрос с греками и открыта возможность для приглашения в альянс РМ. Все это, естественно, не осталось без внимания МИД России. Так, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров четко отметил, что "эти усилия были долго в полуспящем состоянии и активизировались только тогда, когда США решили, что Македония должна быть в НАТО".

Действующий премьер-министр Македонии Зоран Заев, поняв, что данный вопрос раскалывает страну на несколько частей и способен привести к ухудшению внутриполитической ситуации в РМ, обозначил возможность организации общенационального референдума. "Вы видите, что идет прозрачный процесс, - заявил Заев. - Мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме".

Граждане Македонии выберут новое название страны

Следует отметить, что по вопросу названия РМ еще с начала 1990-х годов ведутся активные переговоры при участии международного сообщества. Госнаименование, под которым страна была принята в 1993 году в ООН - Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), не устраивает Афины. Греческая сторона настаивает на добавлении географического определения перед или после названия "Македония" (Северная, Верхняя, Вардарская, Новая, Скопье), а националисты вообще запрещают использовать данный термин, обозначая своих соседей в качестве "скопьян" или "вардарцев".

В Греции в воскресенье также проходят массовые акции протеста, задачей которых является давление на официальные Афины в целях недопущения каких-либо уступок Скопье в вопросе госнаименования и запрещения использования термина Македония. Только в Салоники сегодня прибыло 500 автобусов и порядка 30 тысяч демонстрантов. Здесь в центре города развернуты баннеры с надписью "Македония - это Греция".

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