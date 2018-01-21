В Москве прошел матч суперзвезд недавнего прошлого, посвященный 90-летию со дня рождения величайшего баскетбольного наставника Александра Яковлевича Гомельского.

Главное достижение знаменитого тренера - победа сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Также под его руководством национальная команда дважды выигрывала чемпионат мира и семь раз становилась обладателем "золота" континентального первенства. Причем сборную Гомельский тренировал с 1961 по 1988 год (с перерывами).

Большая часть карьеры Александра Гомельского была связана с ЦСКА, куда он пришел в 1966-м и был рулевым армейской команды до 1988 года. А с 1997-го и до ухода из жизни в 2005-м Александр Яковлевич, которого в баскетбольном мире все звали Папой, занимал должность президента ПБК ЦСКА.

Армейский клуб и организовал матч памяти гениального специалиста. В команду "красных" вошли российские игроки, причем большинство из них в свое время выступали за столичный клуб. Место в этой сборной в порядке исключения получил и победитель инстаграм-конкурса болельщиков ЦСКА Борис Шевчук, даже успевший отличиться трехочковым попаданием.

За "синих" на площадке бились иностранцы, как бывшие игроки ЦСКА, так и непримиримые оппоненты одной из лучших команд Европы. Грек Теодорос Папалукас, хорват Гордан Гиричек, литовец Рамунас Шишкаускас, словенец Матьяж Смодиш, турок сербского происхождения Мирсад Туркан и прилетевший в Москву впервые за последние 20 лет нигериец Джулиус Нвосу в разные годы выступали за "красно-синих" и были очень тепло встречены болельщиками. Немалая доля аплодисментов досталась и тем, кто соперничал с ЦСКА в рядах ведущих европейских клубов. Это израильтянин Одед Каташ, грек Фрагискос Алвертис, итальянец со словенскими корнями Грегор Фучка, француз Антуан Ригодо и другие.

В дружественном матче верх взяли "красные" - 56:50. В отличной форме снайпер Игорь Куделин и министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, набравшие за победителей по 16 очков. Кстати, вместе с ними в стартовой пятерке на площадку вышел главный тренер сборной России Сергей Базаревич. Не растерял мастерства и брошенный в бой с замены руководитель департамента профессионального баскетбола нашей федерации Никита Моргунов.

комментарий

Сергей Кущенко, президент Единой лиги:

- Александр Гомельский был не только великим тренером, но еще и уникальным психологом. Умел собрать вокруг себя людей, объединить общей идеей. Он всегда знал, что сказать, даже в самые тяжелые минуты. 2005 год, мы кошмарно проиграли в "Финале четырех" Евролиги, и казалось, что вообще проект ЦСКА может в том виде закончиться - была тяжелая пресса, да и вообще непростая ситуация. Среди ночи звонок: "Приезжай!" Приехал к Гомельскому, тот усадил у себя на кухне. В три или четыре утра уже было понимание, как выиграть. Это был разговор не о баскетболе. О семье, женщинах, жизни... Ни слова о самой игре. Объяснял другие вещи, которые помогут достичь намеченных целей. Через год мы выиграли Евролигу, но Папа не дожил до того дня. От осознания того, что мы не успели порадовать его, на сердце до сих пор камень. Мы всю Москву завесили тогда перетяжками с надписью "Мы победили, Папа!" Потому что победили тогда, конечно, для всех, но в первую очередь - для него.