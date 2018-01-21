Вторая неделя Открытого чемпионата Австралии, являющегося первым турниром "Большого шлема" в сезоне, пройдет без россиян в одиночном разряде.

Последней нашей соотечественницей, продолжавшей борьбу в Мельбурне, была Мария Шарапова. Но она закончила свой путь на стадии 1/16 финала, уступив без особых вариантов немке Анжелике Кербер. Дуэль продолжалась чуть больше часа - 1:6, 3:6.

"Мне нужно прибавлять в очень многих аспектах. Но если оценивать общую картину начала сезона, то, во-первых, я здорова. Для меня это очень важно, потому что теперь вернусь на тренировочный корт и не буду начинать с нуля. Фундамент заложен", - подытожила Шарапова свое выступление на турнире.

Добавим, что этой ночью матч в 1/8 финала провели наши две Елены - Веснина и Макарова. Результат их встречи с чешками Синяковой и Крейчиковой стал известен после подписания этого номера "РГ" в печать.