В феврале федеральные ведомства начнут подключать к новому информационному порталу. Он станет единой точкой входа на сайты всех органов власти. Подробности проекта "РГ" раскрыл замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.

Алексей Козырев: Суть нашего проекта вовсе не в том, чтобы сейчас отключить все сайты госорганов и сделать вместо них один. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Алексей Олегович, я правильно понимаю: минкомсвязи предложило объединить сайты всех федеральных ведомств в один. И теперь ведомствам придется отказаться от своих страниц в Интернете?

Алексей Козырев: Так говорить некорректно. Сейчас у каждого ведомства в Интернете есть свой домен. В этом домене размещена информационная система, которая позволяет выкладывать в Интернете свои страницы. На этих ресурсах где-то новости, где-то информация, где-то сервисы. Но единой системности построения нет.

Не существует стандартов публикации информации, реализации сервисов. И большая часть людей, которые хотели бы получать информацию этих сервисов, не знают, где это все искать. В России семь тысяч официальных сайтов. 90 процентов их никто не знает.

При этом стоимость эксплуатации и реализации этих сайтов довольно высокая. Большие деньги тратятся, чтобы сайты сначала сделать, а потом эксплуатировать.

И суть нашего проекта вовсе не в том, чтобы сейчас отключить все сайты госорганов и сделать вместо них один.

А в чем? Какую концепцию предлагает минкомсвязь?

Алексей Козырев: Давайте для примера возьмем Яндекс. Это один сайт? Нет, это большое число различных ресурсов: карты, новости, погода, и т.д. Но все это Яндекс. Наша концепция схожа с этой структурой.

Внутри правительства много разных сайтов, которые должны работать по единым принципам, в одинаковом виде предоставлять информацию. Но это не значит, что происходит монополизация на право размещения информации. Ведомства как публиковали свои новости, так и будут публиковать. Просто делать они это будут на единой платформе. Вот о чем речь. Мы создаем такой государственный маркетплейс, некую систему-витрину, которая предоставляет свои сервисы как органам власти, так и потребителям информации.

Если ведомство не хочет иметь свой сайт, то мы предоставим ему возможность тексты, фотографии, новости размещать через "Личный кабинет" так, чтобы они отображались на этой единой платформе. А если у ведомства есть свой сайт и оно хочет его продолжать эксплуатировать, то должно будет привести в соответствие с требованиями. И мы при помощи единой системы навигации подключим этот сайт в общую экосистему и будем соответствующий трафик и запросы маршрутизировать на этот сайт.

А что даст единая платформа все это пользователям? Быстрый поиск?

Алексей Козырев: Речь идет о том, что весь контент, который сейчас разрозненно, несвязно публикуется в Интернете, объединить в правильные диалоги, сфокусировать на целевых аудиториях. И сделать так, чтобы его можно было легко находить и максимально удобно пользоваться.

Например, вы можете нажать на кнопку "все сервисы" и увидеть, какие сервисы там есть. И в зависимости от того, какой вам нужен, нажмете на его название и перейдете на тот сайт, где сервис реализован. Найти будет легко. Можете сейчас зайти на сайт госуслуги.ru. Это каталог. Вот примерно такой каталог будет опубликован на gov.ru, только там еще будет поиск, как в Яндексе.

В России семь тысяч официальных государственных сайтов. Из них 90 процентов никто не знает

Там будет целый ряд самых популярных и востребованных сервисов информации, собранных со всего госвэба. И каждый раз, когда человеку что-то надо найти, ему достаточно запомнить что есть ресурс gov.ru. Что туда можно зайти и там, в одном месте, про все государственные дела узнать. В каталоге будут ссылки для перехода на тот или иной ресурс.

Здесь будут задействованы три категории контента. Новости. Официальная информация, которая часто не обновляется. И третья категория - транзакции. Это когда надо подать заявление, получить выписку, проголосовать, написать какое-то обращение.

Речь только о федеральных ресурсах?

Алексей Козырев: Сайты муниципальных образований тоже войдут в единую систему. Если у пользователя возникает вопрос, относящийся к компетенции муниципалитета, например, к тому, как решается вопрос благоустройства территории, то ответ на него легко будет найти.

Сейчас он размещен на официальном сайте муниципалитета. Этот сайт легко не найдешь. В нашей системе навигации, исходя из позиционирования пользователей (его геолокации, исходя из поискового запроса), найти сайт нужного муниципалитета будет проще. Не надо копаться в строках выдачи поискового запроса, как это происходит сейчас. А просто зайти на gov.ru, открыть каталог и в поисковую строчку ввести интересующий запрос. Наша система найдет нужный контент.

Будет ли эта платформа связана с порталом госуслуг?

Алексей Козырев: Портал госуслуг (информационная система) будет свои странички показывать не только в доменном имени госуслуги.ru, но и в доменном имени gov.ru. И там и там это будет портал госуслуг.

Только функции будут разные. В домене госуслуги.ru портал отобразит страницы, где можно получить услуги. А в домене gov.ru - страницы при помощи, которых можно найти необходимый контент.

У нас есть еще портал официальных публикаций, ресурс проектов нормативных правовых актов. Они тоже будут подключены к новой платформе?

Алексей Козырев: Это отдельные информационные системы. У них есть в Интернете в доменных именах страницы, которые они отображают. Все эти страницы остаются, и системы информационные остаются. А в домене gov.ru появится, как я уже говорил, каталог сервисов.

И система электронного документооборота туда попадет?

Алексей Козырев: Нет. Этот проект направлен исключительно, чтобы создать удобный инструмент работы с госвебом для граждан.

У нас есть определенные целевые аудитории: физические лица, средства массовой информации, юридические лица, господрядчики и так далее. Для них мы и делаем более удобный способ навигации, поиска, работы с этим контентом.

Ни документооборот, ни почтовые системы, ни кабинеты чиновников мы пока не трогаем. Это все не относится к этому проекту.

Для того чтобы ведомства начали работать по новой схеме, будет издан приказ, постановление?

Алексей Козырев: Проект методических рекомендаций по порядку публикации информации на официальных сайтах ведомств уже готов. Он содержит рекомендации по дизайну, по копирайту, то есть фактически описывает, как должно выглядеть и какими словами должно быть написано.

Конечно, этот документ будет еще утверждать правительство. И потом те информационные ресурсы, которые должны присоединиться к этой системе навигации, должны будут соответствовать методическим рекомендациям. Но этот процесс займет какое-то время, потому что сайтов, как я уже сказал, очень много, их несколько тысяч, естественно, что они все в один момент не могут преобразиться.

А документ когда может быть принят?

Алексей Козырев: Мы сейчас подготовили концепцию реализации этого проекта. Она будет предложена на рассмотрение подкомиссии по цифровой экономике в течение ближайших двух недель. И если там будет утверждена, то минкомсвязь предложит правительству нормативно-правовые акты, в том числе определяющие стандарт для публикации информации.

То есть летом могут начаться первые практические работы?

Алексей Козырев: Я рассчитываю, что это произойдет раньше, что уже в феврале или в начале марта мы запустим прототип страницы gov.ru, которая будет уже обеспечивать навигацию, отображать определенный контент.

Постепенно, в течение года, первые ведомства, которые будут участвовать в пилотном проекте, приведут свою информацию в соответствие с рекомендациями. Тогда мы сможем показать концепцию, реализованную на примере нескольких ведомств.

Какие-то ведомства уже проявили интерес, кто хочет участвовать?

Алексей Козырев: Входят в рабочую группу по этому проекту кроме нас: минэкономразвития, Открытое правительство, минздрав, минтруд, минобрнауки, минфин, ФСО. И еще около десяти регионов планируют присоединиться.

А кто будет поддерживать работу новой платформы?

Алексей Козырев: Оператором глобального ресурса gov.ru будет минкомсвязь, а подрядчиком - "Ростелеком".