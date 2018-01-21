В восьмом вагоне двухэтажного поезда N 104 "Москва-Адлер" с самого утра было не протолкнуться. Буквально за час до отправления там собрались не только пассажиры, приехавшие пораньше, но и журналисты. Именно в нем, вагоне N 8, открылась новая страница в железнодорожной истории: стартовал проект "Библиотека юного путешественника".

Пока в этой библиотеке книжек совсем еще не много, и они занимают всего лишь одно купе, впрочем, и этого уже не мало. Ведь самые главные шаги уже сделаны - лиха беда начало. Организаторы проекта уверяют, что активно идет работа над расширением не только бумажного ассортимента книг, но и электронного. На интерактивном портале "Попутчик" уже можно просмотреть различные (в том числе эксклюзивные) издания и цикл специальных видео-передач "Сказки на ночь".

"Мы опять становимся читающей нацией. И это замечательно", - заметил один из организаторов проекта, заместитель генерального директора АО "ФПК" Олег Никитин. Он также напомнил и об уже успешно пройденном "первом опыте" проекта, приведя в пример чистую статистику: "4 декабря мы запустили пилотный проект на поезде "Санкт-Петербург - Адлер". За прошедшее время в этом поезде проехало около тысячи детей. Из них каждый четвертый воспользовался услугами нашей библиотеки. Каждый четвертый! Разве не здорово?".

Его поддержала и директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, упомянув, что в планах у "Библиотеки юного путешественника" - выезд за рубеж. Была затронута и тема конкуренции с электронными устройствами, волнующая как библиотекарей, так и родителей: "У нас нет абсолютно никакой конкуренции. Зато есть "Попутчик" с книгами в электронном формате. И, кстати, две трети из тех 250 детей воспользовались именно этим порталом".

В поезде проехало около тысячи детей. Каждый четвертый воспользовался услугами библиотеки

На вопрос о финансировании проекта Мария Веденяпина ответила, что это в первую очередь можно считать благотворительностью: "Проект поделен на троих: в организации участвуют Федеральная пассажирская компания, Российская государственная детская библиотека и Торговый дом книги "Москва". Книжный дом совместно с библиотекой предоставил сами книги и возможность использовать электронные ресурсы, а "ФПК" договорилась о тех 17 составах, что сейчас поедут с книгами на бортах".

Задумались и о возросшей нагрузке на проводников, работающих в составах поездов, где есть "Библиотека юного путешественника". Ведь они фактически станут еще библиотекарями - именно к ним нужно обращаться за заинтересовавшей книгой и именно им нужно возвращать литературу по прибытии. Формуляры, подписи, полки - все как в городах. Чтобы поощрить проводников за дополнительную работу, организаторы размышляют о конкурсе, в котором наиболее отличившийся будет награжден планшетом, "который символически объединит и книгу, и электронный гаджет".

Мария Веденяпина поблагодарила издателей и авторов, предоставивших свои книги безвозмездно. Среди них - детские писатели Андрей Усачев, Ирина Краева и Анастасия Строкина.

Они отнеслись к проекту положительно и даже в шуточной форме предложили инициативу: "В Библиотеке надо выделить место для писателей, чтобы мы сопровождали "красные книжки" и выступали перед детьми. Мы запросто!" Останется ли это только шуткой, или же организаторы проекта и это претворят в жизнь - покажет время.