В США конгрессмена из комитета по этике обвинили в домогательствах

Палата представителей Конгресса США проведет расследование в связи с появлением сведений о том, что один из парламентариев использовал бюджетные деньги, чтобы заплатить за молчание женщине, которой он домогался. Об этом информирует ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщала, что конгрессмен-республиканец Патрик Миэн заключил конфиденциальное соглашение со своей бывшей помощницей, чтобы та не рассказывала о чрезмерно навязчивых ухаживаниях со стороны политика. По данным издания, речь шла о тысячах долларов из средств налогоплательщиков.

Как ожидается, Миэна исключат из комитета палаты представителей по этике. Именно этот орган будет проводить разбирательство. Если распространенная The New York Times информация подтвердится, законодателю придется возместить средства, выплаченные его бывшей помощнице. Сам конгрессмен назвал обвинения необоснованными.

Миэн до последнего времени входил в комиссию в комитете по этике, которая расследовала дела других законодателей, обвиненных в сексуальных домогательствах. Парламентарий также неоднократно выступал в поддержку законов, которые обязывают информировать о подобных преступлениях.