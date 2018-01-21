Во Франции мужчину обвинили в подготовке теракта

Во Франции 33-летнего мужчину обвинили в подготовке теракта в стране. Слушание его дела проходит в Парижском суде, передает ТАСС.

Сообщается, что задержанный ранее распространил видеозапись, в которой заявил о своей верности идеям ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). Он был захвачен силовиками в прошлый вторник в районе города Ним (департамент Гар).

При обыске в помещении, где проживал обвиняемый, были обнаружены вещества, используемые для изготовления бомб. На данный момент нет информации о том, выбрал ли этот мужчина какую-то конкретную цель для совершения теракта.