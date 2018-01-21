Военных США за рубежом оставили без любимых передач

Из-за приостановки работы федерального правительства США временно прекратил работу телеканал AFN, который транслировал передачи для американских военнослужащих.

"В связи с прекращением работы правительства услуги AFN недоступны", - приводит ТАСС заявление канала.

AFN транслирует телепрограммы для находящихся за границей военнослужащих США и членов их семей. В сетку вещания входят спортивные передачи, новости и различные развлекательные шоу.

Федеральные ведомства США с субботы прекратили деятельность. Это стало возможным после того, как демократы в Сенате отказались завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений.