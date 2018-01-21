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21.01.2018 19:00
Рубрика: Общество

Врач в компьютере

Выписки из истории болезни можно будет получить по Интернету
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Выписки из истории болезни, а также результаты диагностических исследований можно будет получить по Интернету. Минздрав подготовил и вынес на общественное обсуждение проект приказа, определяющего порядок выдачи таких документов.

Собственно, сделан следующий шаг в практическом применении информтехнологий в нашем здравоохранении. Напомним, с нового года вступил в силу закон о телемедицине, разрешивший всестороннее использование IT-технологий. Теперь минздрав последовательно "прописывает" правила для каждой из открывшихся перспектив. Самое главное, чего ждали от закона и пациенты, и врачи, это возможность дистанционных консультаций. Это и профессиональные консилиумы по Интернету, когда помощь более опытных коллег получает лечащий доктор. И во-вторых, возможность дистанционного приема пациента врачом. Условия проведения таких интернет-консультаций пока разрабатываются - важно, чтобы заочная помощь оказывалась максимально эффективно, а пациент был защищен от нелегальных услуг. Но более простые моменты, например, порядок выписки электронных рецептов, как и дистанционное получение пациентом медицинских документов о состоянии своего здоровья, минздрав уже подготовил.

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Согласно проекту приказа пациент получит возможность заказать и получить по электронной почте (или через сайт госуслуг) выписки из медкарты, заключения после стационарного лечения и так далее. Важный момент: вся информация и документы будут защищены. Получившие допуск к этой работе специалисты будут заверять документы своей квалифицированной электронной подписью.

Фактически пациент (либо его законный представитель, если, к примеру, речь идет о пациентах-детях) получит право направить в медорганизацию, где он проходил лечение, запрос и в определенные сроки получить нужные документы. Понятно, что результаты исследований (например, проведенной томографии и так далее), сделанных во время нахождения в стационаре, хорошо иметь и после выписки. Это важно для дальнейшего амбулаторного наблюдения и лечения.

Специалисты, получившие допуск к этой работе, будут заверять документы своей электронной подписью

Раньше пациенты или их родственники были вынуждены обращаться за подобными выписками непосредственно в медучреждение. Понятно, что если человек лечился в другом городе, например, в одной из столичных клиник, с получением таких данных возникали проблемы. Благодаря введению информационных технологий нужные документы можно будет запросить и получить "не отходя от компьютера".

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Приказ оговаривает, что выписки и прочие документы могут выдаваться и в бумажном виде, и на электронных носителях, и посредством электронной связи.

Сам проект информатизации осуществляется уже несколько лет. Для начала была поставлена задача ввести во всех медучреждениях электронный документооборот. Врачей оснастили компьютерами и потребовали, чтобы медицинские карты пациентов заполнялись в электронном виде. Подключение к этой системе аптек дает возможность выписывать лекарства дистанционно. Важно, что со временем все региональные базы данных о пациентах всех медучреждений будут объединены в единую федеральную информационную систему. Это позволит при необходимости быстро получать все данные о конкретном больном, в какое бы медучреждение страны он ни обратился за помощью.

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