Жителей Приморья и Сибири предупредили об аномальных морозах

Синоптики предупредили жителей нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока о приближении аномальных холодов.

Как сообщает Гидрометцентр, на большей части территории Сибирского федерального округа температура в ближайшие дни будет держаться на семь и более градусов ниже климатической нормы. Так, Кемеровскую область ждут морозы до -50, в Иркутской области до -51 градуса, в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края - до -55, а в центральных - до -58 градусов.

Надвигается непогода и на Дальний Восток. Камчатку и Магаданскую область ждут метели и сильный ветер до 20-23 метров в секунду, а в Приморье температура также упадет на семь градусов ниже нормы - жителей ждут сильные морозы до -40 градусов.