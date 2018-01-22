Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, призванного смягчить участь осужденных подростков, повзрослевших за решеткой. Тех из них, кому исполнилось 19 лет, предлагается переводить в колонии-поселения.

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс. При этом на колонию-поселение смогут претендовать те, кто в воспитательной колонии отбывал наказание в обычных, облегченных или льготных условиях содержания. То есть не был отъявленным нарушителем. Для последних предусмотрены строгие условия.

"При этом осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, достигшие возраста 19 лет, могут быть переведены из воспитательной колонии в колонию-поселение по отбытии не менее одной трети срока наказания", - поясняют в министерстве юстиции.

Проблема на самом деле старая. И здесь есть дилемма. По закону, когда молодому человеку, отбывающему срок в воспитательной колонии, исполняется 19 лет, его надо переводить во взрослую зону. Молодой человек из колонии для несовершеннолетних с более мягкими порядками попадает в жесткие условия зоны для взрослых. Нередко бывает, что у парня еще был шанс вернуться в нормальную жизнь. Но, попав во взрослую криминальную компанию, уже на всю жизнь останется в компании с преступниками.

Закон не знает исключений. Нередко бывает, что осужденный исправляется, переводится на льготные условия, но вот наступает 19 лет, и все. Выпускать на свободу оснований нет, и заключенного надо отправлять во взрослую колонию на общий режим. Условия наказания автоматически ужесточаются.

Когда осужденному исполняется 19 лет, его из воспитательной колонии переводят во взрослую зону

В начале XXI века была попытка решить проблему, повысив до 21 года возраст перевода во взрослую колонию. Итогом стала серия бунтов в воспитательных колониях. Выяснилось, что повзрослевшие арестанты создали в воспитательных колониях неуправляемые банды, терроризировавшие младших. И никто не мог с ними совладать. Даже администрация.

В итоге все вернулось назад, закон был отменен, и в 19 лет молодых заключенных, кому не вышел срок, стали переводить во взрослые колонии.

Но плохо и так, и так: отправлять и не отправлять. Потому что заключенные разные. Есть неисправимые, и их действительно лучше отправить пораньше во взрослую зону. А есть те, до кого удалось достучаться. И от криминального мира их надо уберечь. Уже несколько лет среди специалистов идут споры о том, как решить эту проблему. Сейчас министерство юстиции предлагает немного смягчить участь повзрослевших осужденных. В колониях-поселениях условия мягче, чем в колониях общего режима. Обсуждаются и другие идеи, как оградить таких осужденных от влияния криминальной субкультуры.