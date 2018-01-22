Важное решение, которое, скорее всего, отзовется и в России, принял Высший суд Европейского союза. Он признал крупнейшего международного агрегатора такси транспортной компанией. В России пока агрегаторы отстаивают право считаться досками объявлений - всего лишь звеном, связывающим клиента с водителем такси. Долго ли у них это будет получаться?

Напомним, что агрегатор заказов такси с помощью различных мобильных приложений позволяет пассажиру без проблем вызвать машину, проследить ее местоположение, еще в момент вызова знать точную цену на заказ. При этом не надо никуда звонить. Все услуги в смартфоне. Таких компаний в России несколько. Из крупнейших - это "Яндекс. Такси", Uber, и Gett.

Все это крайне удобно - до тех пор пока с такси не возникают проблемы. Например, водитель оказался нетрезвым, или агрессивным, или попросту хамом. И тут выясняется, что компания-агрегатор за него ответственности не несет. Не несет она ответственности и в том случае, если такси попало в аварию и пассажир пострадал, а то и погиб. Ведь эти агрегаторы утверждают, что они лишь посредники между пассажирами и водителями такси.

И вот теперь, согласно решению Высшего суда Евросоюза, компания-агрегатор должна будет выполнять все требования, установленные транспортным законодательством в Евросоюзе, нести ответственность за качество оказания услуг и безопасность пассажирских перевозок.

Дело в Европейском суде было возбуждено по жалобе, поданной Ассоциацией таксистов, базирующейся в испанской Барселоне. Ассоциация утверждала: нечестным является тот факт, что агрегатор не обязан придерживаться тех же правил, которые соблюдают они во время работы в городе.

Если такси вызвали из таксопарка по телефону или отправив смс, то за пассажира отвечает уже таксопарк

В своем решении суд постановил, что агрегатор, который через приложение для смартфонов соединяет водителей с пассажирами для обслуживания на коммерческой основе, "должен рассматриваться как транспортная служба". В 28 странах - членах Европейского блока должны будут прописать правила, на основании которых подобные услуги необходимо предоставлять, - постановил суд.

Таким образом, в Европе поставлена жирная точка в долгом споре, чем же считать агрегаторов. В России помимо фигуранта процесса Высшего суда ЕС работает еще несколько агрегаторов. И тоже без скандалов не обходится. Против крупнейшего игрока на этом рынке недавно был подан астрономический судебный иск. Гражданка Елена Гращенкова требует с компании миллион долларов. Она воспользовалась услугами этого агрегатора и вызвала через его сайт такси. Но такси вместе с ней попало в аварию. В результате она получила многочисленные травмы. На лечение и восстановление потребовалось более полумиллиона рублей.

Суд вынес обвинительный приговор по делу о ДТП водителю такси некоему Денису Апшу, ранее судимому за хранение наркотиков. Он был признан виновным в нарушении правил, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. И именно он должен оплатить расходы на лечение в размере 400 тысяч рублей. А также судебные издержки в размере 215 тысяч рублей.

Таксист не имеет таких денег. А агрегатор уходит от ответственности, прикидываясь электронной доской объявлений. Мол, мы только посредники между пассажиром и таксистом.

Поэтому Гращенкова пытается через суд признать агрегатора организатором перевозок. А это уже совсем другая ответственность. Тем более что признаки такого организатора у агрегатора есть. Он устанавливает правила для таксистов, он устанавливает условия для использования тех или иных автомобилей, и именно он назначает тарифы на услуги. А значит, должен нести ответственность перед пассажирами.

У нас в законодательстве очень много тонкостей касательно такси. Например, если таксист остановился перед поднятой рукой, то за такого пассажира несет ответственность он сам. Если такси вызвали из таксопарка, например по телефону или отправив СМС, то за качество услуги отвечает уже и таксопарк. А агрегатор у нас вообще ни за что и ни при каких условиях не отвечает. Если бы в России агрегаторов признали транспортными компаниями, то они обязаны были бы отвечать за качество автомобилей, выходящих на линию, за своих водителей, а также за любой инцидент или любое происшествие, случившееся при выполнении заказа.

Комментарий эксперта

Петр Шкуматов, член общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве:

В России проблема полной безответственности так называемых агрегаторов заказов стоит уже который год. Речь идет не о потере денег, а об ущербе жизни и здоровью. Если машина попадает в ДТП , агрегатор переводит все стрелки на водителей. А водители, как правило, нищие, с них ничего не возьмешь. Я считаю, что наша страна должна двигаться в том же направлении, что и Европа, и обязать агрегаторов заказов нести ответственность в соответствии с транспортным законодательством.