Борьба за чистоту Мирового океана ведется уже не один десяток лет

Вокруг проблемы загрязнения окружающей среды полимерным мусором создано немало мифов. Один из них - так называемое "Большое мусорное пятно", или "Тихоокеанский мусороворот". Якобы его еще в 1950-х годах обнаружили моряки между Сан-Франциско и Гавайями. Часто публикуются данные, что площадь его вдвое превышает размер штата Техас.

Но на самом деле изображения "мусороворота", - это не что иное, как снимок Манильской гавани на Филиппинах. Недостоверность снимка подтвердила и морской биолог Института океанографии Скриппса Мириам Гольдштейн, которая много лет занимается исследованием уровня загрязнения океана . "Кому-то понадобилось нечто драматическое, чтобы проиллюстрировать эту историю. И потом в дебрях Интернета к этой картинке прилепилась ошибочная подпись", - уверена она.

Конечно, загрязнение даже отдельно взятой бухты - серьезный повод бить тревогу на самом высоком государственном уровне, но все же речь здесь, к счастью, не идет о глобальных угрозах для всего Мирового океана. К тому же, как говорят эксперты, даже если из-за течений в отдельных местах действительно наблюдается повышенная концентрация отходов - это всегда разбитый волнами на мелкие кусочки мусор, который физически не может сформироваться в пятно гигантских размеров.

"Проблема загрязнения серьезна, но не надо ее преувеличивать. Океан обладает огромным потенциалом к переработке и захоронению всевозможных отходов. И как человечество ни пытается его замусорить, пока это не очень получается. Есть районы, особенно прибрежные, которые в большей степени подвержены загрязнению, но все же основная масса вод остается достаточно чистой", - сказал в интервью "Вести ФМ" Петр Завьялов, замглавы Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.

Один из самых живучих мифов утверждает, что именно пластик - главный враг и истребитель как морской флоры, так и фауны. Хотя на самом деле пластик хоть и не лучше, но и не хуже бумаги, стекла, ткани, металлов или нефтепродуктов. Самая большая проблема, которую еще предстоит решить науке, в том, что большинство этих материалов также как и пластик имеют крайне длительные сроки разложения в морской воде.

Объявить пластик главной причиной бед и проблем в мировой экологии оказалось выгодным очень для многих - от политиков до некоторых общественных деятелей, много лет делающих себе на этом успешный пиар. Хотя хорошо известно, что современные технологии, при условии существования раздельной системы сбора отходов, позволяют многократно и эффективно перерабатывать пластиковые отходы в новые, не менее полезные вещи.

Международная борьба с загрязнением океана ведется уже более полувека. С 1994 года действует Конвенция ООН по морскому праву, которую ратифицировали 167 стран. На защиту мировой экосистемы от загрязнения направлено и так называемое Обязательство Гонолулу (в 2011 году его подписали более 64 государств). Главная "претензия" экспертов к этому документу - в недостатке конкретики. Возможно, если бы Обязательство содержало четко сформулированные ориентиры и показатели, которые необходимо достичь, позитивные изменения в этом направлении были бы заметнее. Безусловно, сегодня общественность во всем мире солидарна в том, что защита океана от загрязнения необходима, а очистка экосистемы от накопившихся отходов - сложнейшая задача, которую нужно срочно решать. Однако новые мифы вместо старых вряд ли окажутся тут хорошими помощниками. Сегодня океану нужны не сенсационные разоблачения, а честный и конструктивный подход.