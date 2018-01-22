Британский генштаб признал преимущество российской армии

Начальник генштаба Великобритании Ник Картер считает, что вооруженные силы Соединенного Королевства отстают от российской армии. Об этом говорится в тексте его выступления, которое состоится в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Картер подчеркивает серьезную угрозу, которую представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии. По словам главы генштаба, у Лондона нет от них защиты. Также генерал сожалеет о снижении трат на военные разработки. За последние годы России удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать, констатирует Картер.

Вместе с тем, по данным The Telegraph, британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием Москвы в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.