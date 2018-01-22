Через пять лет в России будет 25 миллионов добровольцев

По оценкам Минэкономразвития, в деятельности НКО в 2016 году участвовали добровольцы, и их вклад в экономику России оценен примерно в 16 миллиардов рублей. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы рассчитываем, что системные меры поддержки добровольчества позволят вовлечь до 25 миллионов человек в масштабах страны, соответственно можно прикинуть - 125 миллиардов рублей", - конкретизировала она.

Социологические исследования, констатировала глава АСИ, называют цифру от 2 до 10 процентов населения, привлеченных в добровольческое движение.

Полный текст интервью с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой читайте в номере "Российской газеты" от 23 января