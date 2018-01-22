Чижов: Евросоюз сам загнал себя в угол

Евросоюз сам загнал себя в угол позицией по санкциям против РФ и поддержкой властей Украины. Такое мнение озвучил постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам высокопоставленного российского дипломата, которого цитирует РИА Новости, Брюсселю трудно отказаться от санкций в первом случае и от безоговорочной поддержки Киева. "Это требует наличия серьезной политической воли, которая, конечно, копится, как мы рассчитываем, и видим признаки этого. Но пока не накопилась", - заключил Владимир Чижов.

Российский представитель также прокомментировал позицию ЕС в отношении урегулирования ситуации в Сирии. По его словам, в политической плоскости ЕС основывает свою позицию на том, что во главе угла должен быть женевский процесс под эгидой ООН. "Мы, естественно не против. Никто не оспаривает, что окончательные параметры политического урегулирования в Сирии будут сформированы в рамках женевского процесса", - заключил Владимир Чижов.

В интервью он также констатировал, что Европа пока не может достичь собственной цели по снижению зависимости от российского газа. "Физический объем поставляемого в страны ЕС российского газа растет. Он вырос за 2016 год на 12 процентов, а за 2017 год - еще на 8 (процентов)", - отметил Чижов.

