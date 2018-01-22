Предлагается изменить порядок охраны в школах: установить металлодетекторы на входе. А также подумать о том, чтобы заменить ЧОПы вневедомственной охраной.

С такой инициативой выступил член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, депутат Курского городского Собрания Дмитрий Гулиев. Он сообщил "РГ" о начале проработки соответствующих законодательных предложений.

Поводом стала трагическая история с поножовщиной в пермской школе. Напомним, тогда два вооруженных ножами человека в масках ворвались в местную школу. В результате 14 учеников младших классов и одна учительница получили ножевые ранения.

"Все вопросы, связанные с деятельностью школ, относятся к муниципальному уровню власти, и, соответственно, их решение - это прямая задача местных органов, - рассказал Дмитрий Гулиев. - Поэтому я, как депутат Курского городского Собрания, не смог остаться в стороне. Для того, чтобы убедиться, что уровень безопасности в Курске ничем не отличается от любого другого российского города, мы провели эксперимент, целью которого было проверить, смогут ли курские школьники так же легко пронести холодное оружие в школу, как в Перми".

Ученики разных школ без особых ухищрений смогли пронести в учебное заведение кухонные ножи.

"Что и не удивительно, ведь при нынешней системе безопасности это невозможно проконтролировать, - говорит Дмитрий Гулиев. - Винить в этом учебные заведения бессмысленно, они и так едва сводят концы с концами, хотя, стоит отметить, что оборудование для обнаружения металлических предметов стоит не так уж и дорого. Но на данный момент в абсолютном большинстве школ нашей страны подобного оборудования нет, так как установка рамок металлоискателей не регламентируется никакими законами".

Депутат предлагает подумать о том, чтобы поручить безопасность школ вневедомственной охране

В связи с этим депутат направил обращения в правительство страны и Госдуму с просьбой пересмотреть существующий порядок организации системы безопасности в школах. Также он рассказал, что и сам приступил к разработке соответствующих предложений, чтобы предложить их региональному парламенту, который, в свою очередь, вправе внести законопроект в Госдуму.

"Я предлагаю два основных новшества: во-первых, оборудовать входы в учебные заведения рамками металлоискателей и, во-вторых, привлекать к охране школ профессионалов, например сотрудников недавно созданного ФГУП "Охрана" Росгвардии, - говорит депутат. - За безопасностью в школах подчас следят не подготовленные специалисты, а дедушки с бабушками, разгадывающие кроссворды. Если мы говорим о финансовой стороне вопроса, то я полагаю, что такие глобальные вопросы как безопасность детей должны финансироваться из федерального бюджета. Это стратегическое направление государственной политики и подход должен быть соответствующий".

Охранники обычных ЧОПов в школах тоже подчас не отличаются особой подготовкой. Однако инициативу надо тщательно прорабатывать, соглашается депутат. Например, необходимо понять, за чей счет устанавливать металлодетекторы, если такое решение будет принято. Точно так же требуется просчитать, хватит ли средств у регионов, чтобы оплачивать привлечение вневедомственной охраны для безопасности школ. А у самой вневедомственной охраны - окажется ли достаточно сотрудников, чтобы взять под защиту школы. Поэтому, возможно, стоит подумать и о других мерах по защите школ.