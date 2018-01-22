Новости

В Польше осквернили еще один памятник Красной армии 22:04
В Москве неизвестный застрелил мужчину 21:58
Клинцевич назвал "хамством" отказ Киева от военной техники из Крыма 21:46
Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона 21:39
Ученый задержан при попытке вывезти данные о флагмане украинского флота 21:28
ФИФА решила использовать систему видеоповторов на ЧМ-2018 20:49
Из-за взрыва на шахте в Донбассе пострадали 8 рабочих 20:43
Чижов: Евросоюз сам загнал себя в угол 20:20
В Омске объявлен траур по погибшим при пожаре детям 20:08
Россия не будет платить взнос в СЕ до восстановления прав в ПАСЕ 20:05
Минфин продлил налоговые каникулы для самозанятых еще на год 19:58
Путин утвердил новую форму ответа на благодарность командира 19:41
МГУ включили в топ-10 самых красивых университетов Европы 19:36
В одной из школ Техаса произошла стрельба 19:30
Лавров: Процесс урегулирования в Сирии нужно освободить от влияния извне 19:20
В Карелии однорукий пенсионер отбился от двух уголовников 19:01
Совфед: Керимов уверен, что сумеет доказать свою невиновность 18:55
В Подмосковье полицейские за 55 тысяч разрешили ограбить магазин 18:52
Под Белгородом бешеная собака напала на детей 18:45
Григорий Рапота поздравил коллектив ТРО с 20-летием 18:45
В Югре у больницы нашли тело замерзшего мужчины 18:40
Минздрав примет новую национальную онкологическую программу 18:30
В Москве открылась ярмарка региональных производителей 18:16
МВФ повысил прогноз по росту экономики России 18:13
Легенда мирового футбола Джордж Веа стал президентом Либерии 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
22.01.2018 20:30
Рубрика: Власть

Проверка до уроков

Предлагается установить в школах детекторы
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
Предлагается изменить порядок охраны в школах: установить металлодетекторы на входе. А также подумать о том, чтобы заменить ЧОПы вневедомственной охраной.

С такой инициативой выступил член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, депутат Курского городского Собрания Дмитрий Гулиев. Он сообщил "РГ" о начале проработки соответствующих законодательных предложений.

Поводом стала трагическая история с поножовщиной в пермской школе. Напомним, тогда два вооруженных ножами человека в масках ворвались в местную школу. В результате 14 учеников младших классов и одна учительница получили ножевые ранения.

Фото: @Khalikov1957/twitter.com
Опубликовано видео задержания нападавшего на учеников в Улан-Удэ

"Все вопросы, связанные с деятельностью школ, относятся к муниципальному уровню власти, и, соответственно, их решение - это прямая задача местных органов, - рассказал Дмитрий Гулиев. - Поэтому я, как депутат Курского городского Собрания, не смог остаться в стороне. Для того, чтобы убедиться, что уровень безопасности в Курске ничем не отличается от любого другого российского города, мы провели эксперимент, целью которого было проверить, смогут ли курские школьники так же легко пронести холодное оружие в школу, как в Перми".

Ученики разных школ без особых ухищрений смогли пронести в учебное заведение кухонные ножи.

"Что и не удивительно, ведь при нынешней системе безопасности это невозможно проконтролировать, - говорит Дмитрий Гулиев. - Винить в этом учебные заведения бессмысленно, они и так едва сводят концы с концами, хотя, стоит отметить, что оборудование для обнаружения металлических предметов стоит не так уж и дорого. Но на данный момент в абсолютном большинстве школ нашей страны подобного оборудования нет, так как установка рамок металлоискателей не регламентируется никакими законами".

Депутат предлагает подумать о том, чтобы поручить безопасность школ вневедомственной охране

В связи с этим депутат направил обращения в правительство страны и Госдуму с просьбой пересмотреть существующий порядок организации системы безопасности в школах. Также он рассказал, что и сам приступил к разработке соответствующих предложений, чтобы предложить их региональному парламенту, который, в свою очередь, вправе внести законопроект в Госдуму.
Анна Кузнецова назвала главную причину трагедий в школах

"Я предлагаю два основных новшества: во-первых, оборудовать входы в учебные заведения рамками металлоискателей и, во-вторых, привлекать к охране школ профессионалов, например сотрудников недавно созданного ФГУП "Охрана" Росгвардии, - говорит депутат. - За безопасностью в школах подчас следят не подготовленные специалисты, а дедушки с бабушками, разгадывающие кроссворды. Если мы говорим о финансовой стороне вопроса, то я полагаю, что такие глобальные вопросы как безопасность детей должны финансироваться из федерального бюджета. Это стратегическое направление государственной политики и подход должен быть соответствующий".

Охранники обычных ЧОПов в школах тоже подчас не отличаются особой подготовкой. Однако инициативу надо тщательно прорабатывать, соглашается депутат. Например, необходимо понять, за чей счет устанавливать металлодетекторы, если такое решение будет принято. Точно так же требуется просчитать, хватит ли средств у регионов, чтобы оплачивать привлечение вневедомственной охраны для безопасности школ. А у самой вневедомственной охраны - окажется ли достаточно сотрудников, чтобы взять под защиту школы. Поэтому, возможно, стоит подумать и о других мерах по защите школ.

Главное сегодня

Россия не будет платить взнос в СЕ до восстановления прав в ПАСЕ
Путин утвердил новую форму ответа на благодарность командира
Эрдоган объяснил, когда из Сирии уйдут турецкие военные
В Госдуме раскритиковали идею приравнять сожительство к браку
Путин назначил Грушко замглавы МИД