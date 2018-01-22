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22.01.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар ждут большие испытания

Текст: Тарас Фомченков

Борис Белкин, финансовый аналитик:

- Рубль начнет торговую неделю в отсутствие сколь-нибудь серьезных новостных трендов, которые могли бы помочь определиться с направлением его курсовых колебаний.

Однако в целом можно сказать, что самочувствие доллара на текущей неделе может быть подорвано, в результате чего у рубля есть шансы укрепиться к валюте Нового Света.

Фото: depositphotos.com
Доллар и евро созрели для реванша

Во-первых, продолжаются разговоры относительно сокращения выкупа Китаем казначейских облигаций США. И хотя власти Поднебесной назвали такие сообщения СМИ недостоверными, влияние этой новости на рынок еще сохраняется, давя на доллар.

Статистика на Североамериканском континенте тоже добавит головной боли доллару. Во-первых, в США наметился спад спроса на жилье, спад инвестиций в корпоративном секторе. Снижение запасов нефти тоже вносит свою лепту в эту копилку, хотя в целом, это вполне нормальное явление для холодного времени года.

На нашей стороне остается налоговый период, провоцирующий спрос на валюту и поддерживающий рубль. Насколько серьезно поддерживающий - неделя покажет.

В пятницу рубль с утра слабел к евро и укреплялся к доллару, впрочем динамику в "полтора десятка" копеек вполне спокойно можно назвать несущественной, происходящей из-за отсутствия сколь-нибудь значимых для курсов валют новостей. При этом вечером пятницы рубль слабел уже по отношению к обеим основным мировым валютам, чему помогала нефть, снизившаяся до уровня в 68,5 долларов за баррель.

Официальный курс доллара на сегодня, 22 января, составляет 56 рублей 59 копеек (ослабление на 17 копеек). За один евро дают 69 рублей 39 копеек (укрепление на 13 копеек).

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