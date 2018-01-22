Два человека погибли при взрыве на рынке в Таиланде

В результате взрыва на продуктовом рынке на юге Таиланда два человека погибли и четверо получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в понедельник в провинции Яла. Самодельное устройство с таймером злоумышленники спрятали в мотоцикле, припаркованном в людном месте. Полицейские считают, что атаку совершили исламские сепаратисты.

На мусульманском юге королевства уже более 11 лет действуют группировки, добивающиеся отделения провинций Яла, Паттани и Наратхиват от Бангкока и создания собственного султаната.