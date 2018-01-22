ФИФА решила использовать систему видеоповторов на ЧМ-2018

В Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердили внедрение системы видеопомощи судьям (VAR) на чемпионате мира-2018 в России. Об этом заявил коммерческий директор организации Филипп Ле Флок. Его слова приводит агентство Associated Press.

Это решение было принято по итогам заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), ответственного за изменения правил игры. Среди прочих, на мероприятии обсуждался вопрос использования системы VAR на предстоящем чемпионате мира. В результате представители IFAB проголосовали за ее внедрение.

Напомним, в начале марта 2016 года IFAB одобрил использование системы в тестовом режиме. Она была опробована на клубном чемпионате мира-2016 в Японии, а также на Кубке конфедераций в России минувшим летом. На данный момент из ведущих европейских чемпионатов судьи пользуются видеопомощью только в Италии и Германии.