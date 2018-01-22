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22.01.2018 20:49
Рубрика: Спорт

ФИФА решила использовать систему видеоповторов на ЧМ-2018

Текст: Артур Нанян

В Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердили внедрение системы видеопомощи судьям (VAR) на чемпионате мира-2018 в России. Об этом заявил коммерческий директор организации Филипп Ле Флок. Его слова приводит агентство Associated Press.

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Это решение было принято по итогам заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), ответственного за изменения правил игры. Среди прочих, на мероприятии обсуждался вопрос использования системы VAR на предстоящем чемпионате мира. В результате представители IFAB проголосовали за ее внедрение.

Напомним, в начале марта 2016 года IFAB одобрил использование системы в тестовом режиме. Она была опробована на клубном чемпионате мира-2016 в Японии, а также на Кубке конфедераций в России минувшим летом. На данный момент из ведущих европейских чемпионатов судьи пользуются видеопомощью только в Италии и Германии.

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