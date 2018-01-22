Действующий чемпион России по футболу "Спартак" потерпел второе поражение подряд в этом году. В контрольном матче на сборах в ОАЭ "красно-белые" проиграли казахстанской "Астане" со счетом 2:3.

Как и в предыдущей встрече с китайским "Шанхай СИПГ" (0:1), главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выставил основной состав. У москвичей нет времени на раскачку, ведь уже в середине февраля предстоит первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком".

Разумеется, не вышел на поле Георгий Джикия. Получивший жуткую травму в игре с "Шанхаем", центральный защитник пропустит, как ожидается, от четырех до шести месяцев. В его отсутствие оборона "Спартака" не отличается надежностью. Что и показала встреча с "Астаной".

Тем временем итальянские СМИ сообщили, что "красно-белые" близки к покупке защитника "Наполи" Николы Максимовича за 15 миллионов евро. О переходе серба может быть объявлено уже на днях.