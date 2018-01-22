На московском чемпионате Европы по фигурному катанию испанец Хавьер Фернандес выиграл свой шестой титул подряд. В современной истории больше европейских золотых медалей только у Евгения Плющенко - семь.

На счету Фернандеса есть еще две победы на чемпионатах мира и обидное четвертое место на Олимпиаде в Сочи. В Пхенчхане он постарается все-таки попасть на олимпийский пьедестал. О своей подготовке, соперниках и порой бессмысленной гонке за четверными прыжками Фернандес рассказал корреспонденту "РГ".

Хави, последнее время мы все чаще наблюдаем за падениями фигуристов. Вам не кажется, что погоня за четверными прыжками зашла слишком далеко?

Хавьер Фернандес: Падения, как ни крути, портят впечатление от выступления. Поэтому во всем нужен баланс. На мой взгляд, есть два способа усложнить программу: увеличить количество четверных или, что выбираю я, усложнить заходы на эти прыжки и работать над "транзишнами", то есть связующими элементами. Это делает программу более цельной, музыкальной, эффектной для восприятия.

Если же говорить о количестве четверных прыжков, то чем их больше, тем больше усталость и риск получить травму. И это проблема молодых фигуристов. Они пытаются сделать все и сразу, не давая телу адаптироваться к нагрузкам, почувствовать себя комфортно при исполнении элемента. И я, и олимпийский чемпион Юдзуру Ханю действовали шаг за шагом: сначала добавили тройной аксель, потом четверной, через год или два еще один. В этом случае можно откатать сбалансированную программу, где будут и прыжки, и скольжение, и интерпретация.

У Этери Тутберидзе, тренера чемпионок Загитовой и Медведевой, есть 13-летняя ученица, которая уже пытается исполнять четверной на официальных стартах. Это будущее и женского катания?

Хавьер Фернандес: Да, это эволюция фигурного катания. Но у женщин ситуация немного другая. Четверные, как и тройной аксель, который исполняли японка Мираи Нагасу, ваша Елизавета Тутктамышева, будут делать выборочно. Поэтому девушки сейчас и катаются намного стабильнее. А парни из первой двадцатки поголовно вставляют в программы по несколько четверных, хотя на тренировке не могут приземлиться даже с одного. Вот это мне непонятно. Даже когда я смотрю на своих конкурентов - американца Нэтана Чена, японцев Шома Уно и Юдзуру Ханю, я понимаю, что с меньшим количеством четверных, но с чистым прокатом я выгляжу не так плохо на их фоне.

Хавьер Фернандес: Когда я открывал матчи "Реала", мне аплодировал весь стадион. В Испании это дорогого стоит

Возраст наверняка влияет на вашу позицию?

Хавьер Фернандес: Возраст играет против нас. Мне 26, и у меня уже седые волосы. Но это нормально. Конечно, я не могу что-то делать так, как пять лет назад. Поэтому некоторые и перестают кататься, ведь тело перестает их слушаться. Умные спортсмены понимают, когда нужно остановиться. Но я чувствую, что могу продолжать бороться. Поэтому я здесь. Просто разумно, избирательно подхожу к тренировкам, распределяю силы. Сейчас я обычно делаю по два прыжка каждого вида - два тройных акселя, два четверных тулупа и т.д. - и прогоняю программу. Если все хорошо, я ухожу со льда. Не вижу смысла тренироваться до изнеможения.

Для фигурного катания в Испании вы и так сделали очень много. Но говорите, что очень хотите выиграть медаль на Олимпиаде. Учитывая четвертое место в Сочи, желание и ожидание результата давит?

Хавьер Фернандес: Напряжение перед Олимпиадой в принципе велико. Мы с тренером Брайаном Орсером и Юдзуру даже приняли решение тренироваться в разное время. Ничего личного, но, когда на льду одновременно находятся несколько лидеров, напряжение растет. Лучше не нагнетать обстановку. Что касается моих личных переживаний, то меня здорово успокоил Брайан. Однажды я был весь на нервах, а он помог мне найти равновесие. "Слушай, Хави, - сказал мне он. - После олимпийского турнира снова взойдет солнце. Даже если ты не выиграешь медаль, жизнь на этом не закончится. Будет новый день, и все будет нормально". А еще у Орсера дома на стене есть надпись: "У каждого серого облака есть серебристый оттенок". Возможно, ему это напоминает о двух серебряных олимпийских медалях. Каждый может найти свой смысл. Меня это тоже заставило задуматься. В Сочи я остался без медали, но, как видите, я все еще здесь.

И после Сочи вы стали двукратным чемпионом мира. Олимпиада что-то изменила?

Хавьер Фернандес: Все вокруг говорили, мол, как печально, что я не получил "бронзу". Но мне не было грустно. Я был счастлив снова тренироваться. Все в нашей жизни случается не просто так. Те Игры сделали меня сильнее. Я не потерял интерес к фигурному катанию. Моя любовь стала больше. Я получаю удовольствие от того, что делаю для себя и для своей страны. Знаете, дважды после того, как я побеждал на чемпионатах мира 2015 и 2016 годов, я открывал матчи на "Сантьяго Бернабеу", полный стадион футбольных болельщиков аплодировал фигуристу. В Испании это дорогого стоит.