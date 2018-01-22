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22.01.2018 08:51
Рубрика: В мире

Япония считает отношения с Россией наиболее перспективными

Текст: Андрей Васильев

Япония считает отношения с Россией наиболее перспективными. Такое заявление озвучил японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в понедельник с программной речью на открытии очередной сессии парламента страны, сообщает ТАСС.

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"Среди отношений нашей страны с другими государствами отношения с Россией представляют наибольшее количество возможностей", - отметил японский премьер, выразив уверенность в том, что Токио "на основе отношений глубокого доверия с президентом Путиным" удастся построить "отношения сотрудничества по различным международным вопросам, включая проблему Северной Кореи". По словам Абэ, Япония планирует углублять связи с Россией, продвигая совместную хозяйственную деятельность на четырех северных островах и план экономического сотрудничества из восьми пунктов.

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Он также дал понять, что Токио "стремится к подписанию мирного договора с Россией на основе всестороннего углубления связей". "Мы последовательно, одну за другой, станем выполнять достигнутые с Россией договоренности, на этой основе будет решен территориальный вопрос и подписан японо-российский мирный договор", - подчеркнул Синдзо Абэ.

Напомним, что в мае 2016 года была разработан план экономического сотрудничества между Россией и Японией из восьми пунктов, который предполагает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. Российская и японская стороны, в частности, ведут консультации по выработке конкретных проектов хозяйственного сотрудничества на южной части Курил.

Правительство Японии также намерено добиваться отказа Северной Кореи от ее ракетно-ядерной программы. Абэ назвал условия современной безопасности "самыми суровыми со времен Второй мировой войны". "Глядя в лицо обострению ситуации с безопасностью, мы намерены укреплять оборонный потенциал нашей страны, в том числе внедряя (наземные комплексы ПРО) Aegis Ashore и ракеты, (запускаемые вне зоны поражения ПВО потенциального противника)", - подчеркнул японский премьер.

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