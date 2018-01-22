Импортозамещение - одна из ключевых задач предприятия

Компания "Пластик" (Узловая) - российский производитель стирольных пластиков и изделий из пластмасс. "Пластик" ведет активную работу по адаптации, тестированию и промышленному освоению материалов под задачи рынка с особыми требованиями.

Для химического производства охрана окружающей среды и здоровья людей - это не просто красивый лозунг, а ежедневная забота. Только в 2017 году компания реализовала природоохранных мероприятий на сумму около 42 миллионов рублей. В рамках реализации экологической политики предприятия ведутся регулярные работы по внедрению передовых технологий, сокращению выбросов и сбросов загрязняющих веществ, снижению объемов образования отходов; повышению эффективности производственного экологического контроля и мониторинга.

Работа над качеством продукции и марочный ассортимент позволяют нам все активнее заменять импортные аналоги. Импортозамещение - одна из ключевых задач, стоящих перед предприятием. Наличие внутри страны качественных, доступных по цене и логистике материалов - непременное условие конкурентоспособности производимых товаров.

Улучшение продукции и марочный ассортимент позволяют нам все активнее заменять импортные аналоги

Значительно расширилась и зарубежная география поставок наших продуктов. Материалы успешно прошли технологические испытания в ряде стран с высокими требованиями к продукции. Поставки осуществляются в 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году к списку наших партнеров присоединились Бразилия, США, Словения, Сербия, Польша, Узбекистан.

Конечно, выход на мировые рынки подразумевает особую ответственность производителя за качество материалов, которые входят в прямую конкуренцию с продукцией глобальных поставщиков. Эту задачу мы решаем с помощью постоянной модернизации производства. Кроме того, "Пластик" совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) подключился к процессу получения знака Made in Russia - символа качества российских товаров за рубежом. В рамках этой работы предприятие уже удостоено знака Russian Exporter.

Уверенность в своих силах нам дает поддержка, которую мы чувствуем со стороны государства, Минпромторга России, их помощь в создании комфортных условий для взаимной торговли с зарубежными странами. В наших планах - освоение новых рынков, которые сегодня быстро развиваются и куда устремляются ведущие игроки мировой экономики. Это рынки Латинской Америки и Африканского континента, где не всегда есть локальное полимерное производство и где у нас есть все шансы составить конкуренцию корейским, американским, европейским продуктам.