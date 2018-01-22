Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона

Житель итальянского города Беллона открыл стрельбу из ружья по прохожим с балкона дома.

Как сообщают агентство Ansa, вооруженный мужчина забаррикадировался, выкрикивая, что убил свою жену, а затем открыл огонь по проходившим мимо людям.

В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили 4 человека, среди которых карабинер, приехавший на место происшествия. Отмечается, что жизни раненых ничего не угрожает.

Двенадцатилетней дочери злоумышленника чудом удалось спастись от разъяренного отца.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.