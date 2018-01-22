Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 15 января 2018 года)

В избирательный фонд Э.К. Агурбаш поступило 47 250 рублей.

Из них израсходовано 47 170 рублей.

В избирательный фонд С.Н. Бабурина поступило 3 055 020 рублей. Из них 3,0 млн рублей составили пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от трех граждан.

Израсходовано 998 788 рублей.

В избирательный фонд А.А. Бакова поступило 50 рублей.

Израсходовано 00,0 рублей.

В избирательный фонд Е.В. Гордон поступило 2 152 150 рублей. Из них пожертвование гражданина на сумму, превышающую 20 тыс. рублей, составило 100 000 рублей.

Израсходовано 33 500 рублей.

В избирательный фонд П.Н. Грудинина поступило 50 720 985,01 рубля. Из них 201 183 рубля - это пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от пяти граждан.

Израсходовано 2 545 511,54 рубля, в том числе произведено три платежа на общую сумму 2 448 011,54 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, а также на оплату других работ/услуг. 1900 рублей возвращено гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 100 рублей перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд В.В. Жириновского поступило 204 703 303,14 рубля. Из них 3 750 000 рублей пожертвовано юридическим лицом - ООО "ПромМетХолдинг", а 325 000 рублей составили пять пожертвований граждан, каждое из которых превышало 20,0 тыс. рублей.

Израсходовано 96 414 487,50 рубля, в том числе произведено 46 платежей на общую сумму 96 099 888,10 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов. В доход бюджета перечислено 1 504,21 рубля.

В избирательный фонд Н.С. Лисицыной поступило 102 550 рублей.

Израсходовано 70 000 рублей.

В избирательный фонд В.В. Михайлова поступило 8 537 030 рублей. Из них 8,3 млн рублей составили пожертвования юридических лиц - ООО "Предприятие "Аист" (3,3 млн руб.), ООО "Магнат" (3,0 млн руб.) и ООО ФИРМА АК-91 (2,0 млн руб.). Пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс.руб.) от двух граждан составили 237 000 рублей.

Израсходовано 888 780 рублей, в том числе произведен один платеж (800 тыс. руб.) - на оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд С.П. Полищука поступило 7 503 450 рублей. Из них 5 443 450 рублей пожертвовало ООО "Гиацинт" и 1 950 000 рублей - ООО "АвтоЗап24".

Израсходовано 108 540 рублей на финансовое обеспечение сбора подписей.

В избирательный фонд В.В. Путина поступило 401 439 927,38 рубля. Из них 400 000 000 рублей составили пожертвования юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн руб.), Башкортостанский фонд поддержки и регионального сотрудничества и развития (12,0 млн руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн руб.). Пожертвования от шести граждан (каждое на сумму, превышающую 20 тыс. рублей) составили 686 000 рублей.

Израсходовано 41 487 984,39 рубля, в том числе произведено 44 платежа на общую сумму 29 082 087,41 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании. Возврат гражданину средств, поступивших в установленном порядке, составил 1 235 758,24 рубля. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 5 450 рублей. Возврат средств гражданину, не указавшему все реквизиты платежа, составил 23 401 рубль. В доход бюджета перечислено 713,98 рубля.

В избирательный фонд К.А. Собчак поступило 80 513 793,01 рубля, в том числе одно пожертвование от гражданина на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей, составило 50 000 рублей.

Израсходовано 10 697 692,01 рубля, в том числе произведено 19 платежей в сумме 8 411 312,91 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату услуг информационного и консультационного характера, а также на оплату других работ/услуг. 295,99 рубля возвращены гражданину, указавшему недостоверные сведения. 355,02 рубля возвращены гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 10 рублей, поступивших в установленном порядке, возвращены гражданину. 1291 рубль перечислен в доход бюджета.

В избирательный фонд М.А. Сурайкина поступило 753 210 рублей.

Израсходовано 411 508 рублей, в том числе произведен один платеж в сумме 220 000 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

В избирательный фонд Б.Ю. Титова поступило 23 700 040 рублей. Из них 2,0 млн руб. пожертвовало ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод". 10 пожертвований от граждан, каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб., составили 1,0 млн рублей.

Израсходовано 9 592 457,90 рубля, в том числе произведены восемь платежей на общую сумму 9 178 900,12 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, а также на оплату других работ/услуг. 40 рублей перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд Р.И. Худякова поступило 100 000 рублей.

Израсходовано 80 540 рублей.

В избирательный фонд Г.А. Явлинского поступило 20 000 680 рублей.

Израсходовано 17 042 430,44 рубля, в том числе произведено 17 платежей на общую сумму 2 634 730 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

Эти сведения основаны на данных, предоставленных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации филиалами ПАО Сбербанк и другими кредитными организациями