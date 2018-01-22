Израиль констатировал усиление антисемитизма на Украине

Новости

Школу в Сосновом Бору взяла под охрану военная полиция 10:05
В белорусском музее сняли имиджевый ролик 09:52
В Якутии обрушился потолок в доме для детей-сирот 09:51
Рэйчел Вайс сыграет в загадочном фантастическом фильме "Облако-один" 09:49
Крымский мост защитят от землетрясений до девяти баллов 09:41
Из-за морозов в Сибири отменили междугородние рейсы 09:32
Столичных медиков научат бесконфликтно общаться с пациентами 09:31
Самолеты ВВС Турции поразили 45 целей в Африне 09:20
Дело мэра Махачкалы передадут в ГСУ по Северному Кавказу 09:16
В Таиланде две россиянки погибли в ДТП, украинец получил травмы 09:03
В Омске суд запретил обучающий сайт "зацеперов" 09:02
Япония считает отношения с Россией наиболее перспективными 08:51
В Сирии началась ликвидация окруженной группировки "Джебхат ан-Нусры" 08:40
ЦБ приостановил лицензии двух страховщиков 08:39
При пожаре в центре Москвы погибли три человека 08:37
В Якутии заклеившую рты детям воспитательницу наказали штрафом 08:37
Пострадавшие при нападении на школу в Улан-Удэ получат по 400 тысяч 08:35
Освобождены от должностей два вице-губернатора Приморья 08:17
Алтайские синоптики опровергли сообщение о 62-градусном морозе 08:12
Пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ девочка вышла из комы 08:01
В Сибири произошло землетрясение магнитудой 4,4 07:55
Возросло число жертв и пострадавших при взрыве в Таиланде 07:43
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем в ФРГ 07:26
На севере Колумбии автобус с людьми упал в пропасть 06:58
В центре Сеула сожгли флаги КНДР и фото Ким Чен Ына 06:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
22.01.2018 09:58
Рубрика: В мире

Израиль констатировал усиление антисемитизма на Украине

Текст: Андрей Васильев

Власти Израиля констатировали увеличение в два раза по итогам 2017 года фактов проявления антисемитских настроений на Украине и их снижение в России, отмечает РИА Новости со ссылкой на доклад израильского министерства по делам диаспоры.

Верховная Рада вернется к "реинтеграции Донбасса"

В документе, в котором Украина называется лидером постсоветского пространства "по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов", отмечается "удвоение числа антисемитских инцидентов" в этой стране.

Подобное явление на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе фиксируется на Украине израильскими властями второй год подряд. Речь идет о вандализме в отношении еврейских объектов, таких как кладбища, мемориалы жертв Холокоста, общинные здания.

США сами оплатят часть новой военной помощи Украине

По мнению авторов доклада, власти Украины предпринимают недостаточно усилий для предотвращения проявлений антисемитизма, которые "часто проходят по статье "хулиганство" и не рассматриваются как "преступления на почве ненависти".

Напомним, что в конце прошлого года МИД Израиля выразил серьезную обеспокоенность ростом антисемитизма на Украине после того, как 26 декабря 2017 года в Одессе были нанесены антисемитские оскорбительные граффити на еврейские объекты. "Мы серьезно обеспокоены этими проявлениями антисемитизма и ожидаем, что украинское правительство примет решительные меры для ликвидации антисемитских проявлений и привлечения виновных к ответственности", - говорилось в документе, обнародованном на сайте МИД Израиля. Однако злоумышленники так и не были найдены.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Борис Грызлов: Киев сделал ставку на военное подавление Донбасса

В докладе также отмечается тот факт, что на Украине "нападения на один и тот же объект совершаются по несколько раз подряд без последствий для преступников", а мишенью для нападок антисемитов "все чаще становится реальное или мнимое еврейское происхождение оппонентов". "Помимо этого, звучат утверждения, что ущерб, нанесенный евреям, был легитимным действием в свете их причастности к бедам украинского народа, особенно большому голоду, "Голодомору", 1932-33 годов, без упоминания о еврейских гражданах, также ставших его жертвами", - констатируют авторы доклада.

В то же время в документе подчеркивается, что в России в 2017-м году продолжилось снижение числа антисемитских проявлений. И эта тенденция наблюдается последние годы.

Главное сегодня

Самолеты ВВС Турции поразили 45 целей в Африне
Британский генштаб признал преимущество российской армии
В Сирии началась ликвидация окруженной группировки "Джебхат ан-Нусры"
"Панцирь-С" в США признали идеальным оружием
В Кремле рассказали о непубличных встречах Путина и Порошенко