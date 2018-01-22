Израиль констатировал усиление антисемитизма на Украине

Власти Израиля констатировали увеличение в два раза по итогам 2017 года фактов проявления антисемитских настроений на Украине и их снижение в России, отмечает РИА Новости со ссылкой на доклад израильского министерства по делам диаспоры.

В документе, в котором Украина называется лидером постсоветского пространства "по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов", отмечается "удвоение числа антисемитских инцидентов" в этой стране.

Подобное явление на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе фиксируется на Украине израильскими властями второй год подряд. Речь идет о вандализме в отношении еврейских объектов, таких как кладбища, мемориалы жертв Холокоста, общинные здания.

По мнению авторов доклада, власти Украины предпринимают недостаточно усилий для предотвращения проявлений антисемитизма, которые "часто проходят по статье "хулиганство" и не рассматриваются как "преступления на почве ненависти".

Напомним, что в конце прошлого года МИД Израиля выразил серьезную обеспокоенность ростом антисемитизма на Украине после того, как 26 декабря 2017 года в Одессе были нанесены антисемитские оскорбительные граффити на еврейские объекты. "Мы серьезно обеспокоены этими проявлениями антисемитизма и ожидаем, что украинское правительство примет решительные меры для ликвидации антисемитских проявлений и привлечения виновных к ответственности", - говорилось в документе, обнародованном на сайте МИД Израиля. Однако злоумышленники так и не были найдены.

В докладе также отмечается тот факт, что на Украине "нападения на один и тот же объект совершаются по несколько раз подряд без последствий для преступников", а мишенью для нападок антисемитов "все чаще становится реальное или мнимое еврейское происхождение оппонентов". "Помимо этого, звучат утверждения, что ущерб, нанесенный евреям, был легитимным действием в свете их причастности к бедам украинского народа, особенно большому голоду, "Голодомору", 1932-33 годов, без упоминания о еврейских гражданах, также ставших его жертвами", - констатируют авторы доклада.

В то же время в документе подчеркивается, что в России в 2017-м году продолжилось снижение числа антисемитских проявлений. И эта тенденция наблюдается последние годы.