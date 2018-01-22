Как отходы превратить в резервы

В январе 2018 года на омском заводе "Полиом" - совместном предприятии ГК "Титан", СИБУРа и "Газпром нефти" - подвели итоги Года экологии. Главное достижение - с помощью новой установки осушения предприятию удалось почти в три раза снизить и без того минимальное количество сжигаемых на факеле газов.

Утилизация газов, образующихся на разных стадиях производства, на факеле предусмотрена требованиями промышленной безопасности. На Год экологии перед предприятием была поставлена задача уменьшить объем сжигаемых газов за счет повторного вовлечения их в производственный процесс. Таким образом, "Полиом" должен был одновременно решить задачи и по защите окружающей среды, и по ресурсосбережению.

В конце 2016 года на производстве полипропилена была смонтирована и запущена в работу компактная установка осушки газов Premaborgo Italiana. По данным специалистов "Полиома", в 2017 году общее количество газов, направляемых на утилизацию, по сравнению 2016 годом значительно снизилось: благодаря установке в производственный процесс ежемесячно возвращается более 70 процентов газа, содержащего пропилен - основное сырье для получения полипропилена. В 2018 году "Полиом" завершит монтаж еще одной компактной установки сжатия газа, которая позволит собирать легкие газы и направлять их в переработку.

"Итальянская установка прибыла на площадку, проведены все подготовительные работы, - поясняет заместитель генерального директора компании "Полиом" - директор по производству Алексей Созонов. - Внедрение установки позволит снизить количество газов, сбрасываемых на факел, на 50-60 процентов от уже достигнутого объема и перейти на практически безотходный цикл производства". Экологические нормы, которыми руководствуется "Полиом", соответствуют не только требованиям российского законодательства, но и более строгим европейским стандартам, которых придерживается компания LyondellBasell - разработчик технологии Spheripol, применяемой на предприятии. Ежегодно предприятие направляет около 400 миллионов рублей на поддержание основных фондов и модернизацию, включая мероприятия, способствующие повышению производительности, эксплуатационной надежности, экологической безопасности и сокращению потерь.