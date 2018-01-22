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22.01.2018 20:35
Рубрика: Власть

Проверки без риска

ТОП-5 законов, которые изменят жизнь предпринимателей в 2018 году
Текст: Елена Березина
Жизнь бизнеса, малого и не очень, изменится в 2018 году так же сильно, как и жизнь простых россиян. Специально для "РГ" Сергей Черный, юрист практики корпоративного права юридической фирмы Eterna Law, составил ТОП-5 законов, которые сильнее всего отразятся на деятельности предпринимателей.
Фото: Photoxpress
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1. Продолжается масштабная реформа Гражданского кодекса. С 1 июня 2018 года начнут действовать поправки в части финансовых сделок, банковских вкладов, счетов и расчетов. Значимым изменением станет возможность заключить договор займа по консенсуальной модели, а не по реальной. Это значит, что договор будет иметь силу для сторон с момента подписания, а не с момента передачи денег.

Сейчас заимодавец может отказаться кредитовать заемщика без каких-либо негативных последствий для себя, даже если соответствующие санкции прописаны в договоре. Также в конце 2017 года Госдума приняла закон о синдицированном кредите. Новые правовые инструменты добавят удобства при кредитовании крупных проектов, когда финансовые риски слишком велики для одной кредитной организации, и требуется привлечение двух или даже целой группы.

2. Применение льготы по налогу на движимое имущество организации теперь возможно только при условии принятия регионального закона. К сожалению, в большинстве субъектов действие льготы решили остановить. Полностью освободили от налога организации, расположенные в Санкт-Петербурге, Московской и Липецкой областях, в Чеченской Республике. Еще 14 регионов льготу предоставят отдельным категориям налогоплательщиков либо уменьшат ставку вдвое. В отношении движимого имущества, которое не будет освобождаться от налога на региональном уровне, устанавливается ставка 1,1 процента.

3. С 1 июля 2018 года для большинства бизнесменов использование онлайн-касс, которые напрямую связываются с налоговой через Интернет, станет обязательным. Эта реформа затронет и тех, кто до сих пор обходился вообще без кассы. Хотя некоторым категориям предпринимателей предоставили еще одну отсрочку, до 1 июля 2019 года. Но налоговым вычетом за внедрение новой технологии можно будет воспользоваться только тем налогоплательщикам ЕНВД и патентной системы налогообложения, кто зарегистрирует кассы до конца 2018 года.

Фото: depositphotos
Законы 2018 года, которые могут изменить жизнь россиян

4. Единый налог на вмененный доход в 2018 году увеличился на 3,9 процента. Этот налоговый режим использует малый бизнес: небольшие рестораны и кафе, магазины, службы бытовых услуг. Он заменяет уплату других налогов, НДС и налога на прибыль и не зависит от доходов бизнеса, а рассчитывается обычно на основе количества работников либо площади заведения. Рост произойдет за счет повышения соответствующего коэффициента-дефлятора. В прежнем значении этот коэффициент действовал с 2015 года.

5. С 1 января 2018 года при проведении плановых проверок трудовая инспекция использует чек-листы. Инспекторы теперь ограничены перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов). Всего таких листов 107 и размещены они на сайте Роструда. Начиная с 2018 года риск-ориентированный подход распространяется на всех работодателей. Периодичность проверок зависит от негативных последствий, которые могут возникнуть в случае нарушения трудового законодательства. При этом работодателей с категорией низкого риска проверять не будут.

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