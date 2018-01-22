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22.01.2018 21:03
Рубрика: Экономика

Вот в чем соль

Гигант нефтехимии Татарстана перешел на экологически безопасный способ очистки воды
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Спецвыпуск №7476 (13)
В 2017 году нефтехимический гигант "Казаньоргсинтез", крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров, внедрил новый метод обеззараживания воды. Токсичный хлор отправили "на пенсию", заменив его низкоконцентрированным гипохлоритом натрия. Делают его из обычной поваренной соли.
Фото: Алексей Насыров / РИА Новости www.ria.ru Фото: Алексей Насыров / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Алексей Насыров / РИА Новости www.ria.ru

В компании выпускают 38 процентов всего российского полиэтилена. Ассортимент включает более 170 наименований, в их числе этилен, поликарбонат, полиэтиленовые трубы, бифенол, фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины и т.д. Объем производства - 1,6 миллиона тонн в год.

Для таких мощностей требуется огромное количество воды. При этом в силу специфики технологических процессов неизбежны выбросы вредных веществ. Чтобы свести их к минимуму, предприятие использует закрытый цикл водоснабжения - он составляет 97,5 процента всей потребляемой предприятием воды. Значительная ее часть очищается и идет в систему оборотного водоснабжения производства. Другая часть направляется в цех очистки и нейтрализации, и на выходе вода близка к природным показателям. Переход на гипохлорит натрия делает систему очистки еще более совершенной.

97,5 процента использованной воды возвращается в производственный процесс

У новой технологии много преимуществ по сравнению с хлорированием. Не секрет, что хлор - очень ядовитое вещество второго класса опасности. Гипохлорит натрия относится к малоопасным веществам четвертого класса, не наносит вреда окружающей среде, не является мутагенным и канцерогенным. Обеззараживание воды происходит в автоматизированном режиме - значит, исключен человеческий фактор. Помимо этого, на территории цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод в Год экологии реализовали мероприятия по реконструкции действующих биологических очистных сооружений, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Теперь здесь очищают 47 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Фото: Пресс-служба СвердНИИхиммаша
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Еще один масштабный проект, реализованный предприятием в Год экологии, - замена и санация участка водовода протяженностью 3490 метров. Часть его проходила по территории садового товарищества и пересекала железную дорогу и трассу. Чтобы не перекапывать огромную территорию и не доставлять хлопот людям, компания применила передовую технологию с использованием полимерного рукава. Гибкий композитный "чулок" вводится внутрь, твердеет и заменяет старую изношенную трубу. Срок службы полимерного рукава - 50 лет. Водовод обеспечивает не только предприятие, но и расположенный рядом жилой комплекс "Салават Купере".

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