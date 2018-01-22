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22.01.2018 21:46
Рубрика: Власть

Клинцевич назвал "хамством" отказ Киева от военной техники из Крыма

Текст: Галина Мисливская

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал политическим хамством нежелание Киева забрать украинскую военную технику.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Климкин отказался выполнять Минские соглашения

Ранее глава украинского МИД Украины Павел Климкин заявил, что у Киева нет никакого диалога с Москвой по статусу Крыма и дал понять, что украинские власти не будут забирать свою военную технику с полуострова, как предложил президент России Владимир Путин.

Впрочем, такая реакция была ожидаемой, отметил Клинцевич. "Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", - заявил он журналистам, имея в виду слова главы украинского МИД о том, что у Украины нет диалога с Россией по статусу Крыма. "На самом деле все, что называется, с точностью наоборот: у России нет и не может быть никакого диалога с Украиной по статусу Крыма", - добавил сенатор.

"Отклонив предложение России о возвращении техники из Крыма, украинская власть в очередной раз продемонстрировала свое явное нежелание искать даже малейшие точки соприкосновения с Россией", - заключил он.

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