Ликвидирован фонд, плативший за работу штаба Навального

В понедельник Мещанский суд столицы ликвидировал фонд "Пятое время года", из средств которого финансировался предвыборный штаб Алексея Навального.

Про этот фонд мало кто знает. Фонд "Пятое время года" был создан в 2014 году. Он официально зарегистрирован. И судя по данным ЕГРЮЛ, занимается поддержкой средств массовой информации. Учредителем значится Дмитрий Крайнев, юрист созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией. "Пятое время года", судя по словам его директора, собирает средства, которые поступают Навальному в виде пожертвований.

Ликвидации фонда требовало министерство юстиции. Основанием для иска стали результаты проведенной во исполнение требования прокуратуры Москвы внеплановой документарной проверки фонда. Она показала нарушения действующего законодательства РФ.

Точнее - фонд незаконно финансировал аренду помещений для предвыборного штаба Навального в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ. Это означает, что деньги расходовались нецелевым образом. Об этом на суде сказали представители минюста. А потом продолжили список нарушений.

Так, фонд не находился по указанным в документах адресам, в нем были незарегистрированные подразделения, а еще на счетах собиралась криптовалюта. Плюс к этому фонд через сайт собирал подписи сторонников Навального. В суде выяснилось, что в начале проверки руководитель фонда отказался предоставлять минюсту документы. За это был оштрафован.

Юристы фонда с решением суда не согласились. Фонд пытался обжаловать акт о проверки минюста в суде, но тот не принял жалобу.