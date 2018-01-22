Минфин продлил налоговые каникулы для самозанятых еще на год

Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до конца 2019 года. Проект поправок об этом размещен для общественного обсуждения.

На 2017 и 2018 годы репетиторы, няни, сиделки, домработницы и уборщицы были освобождены от уплаты НДФЛ со своих доходов при оказании услуг физическим лицам и при условии уведомления налоговой службы о своей деятельности. Теперь Минфин предлагает продлить эту меру еще на год.

Налоговые каникулы должны были способствовать выводу из "тени" самозанятых, однако льгота оказалась мало востребованной: согласно данным Федеральной налоговой службы на 1 января 2018 года, легализовались лишь 936 человек, при этом в некоторых регионах таковых не оказалось вовсе. В качестве одной из причин этого эксперты называли слишком небольшой срок, на который государство готово освободить самозанятых от НДФЛ.



