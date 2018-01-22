Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19 апреля директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств по так называемому делу "Седьмой студии".

Следствие считает, что Апфельбаум в бытность директором департамента государственной поддержки искусства минкультуры вступила в сговор с худруком АНО "Седьмая студия" Кириллом Серебренниковым. После чего в 2011-2014 годах от имени минкультуры она подписывала соглашения с АНО на выделение из бюджета более 214 миллионов рублей на проект "Платформа". Как считают следователи, она также согласовывала отчетную документацию с недостоверными сведениями о количестве и стоимости проводимых мероприятий, в результате были похищены средства в размере более 130 миллионов рублей.

По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

Кроме Серебренникова и Апфельбаум фигурантами уголовного дела о хищении являются бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший гендиректор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова и главный бухгалтер студии Нина Масляева.

При этом дело в отношении Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания на других фигурантов дела. Расследование по уголовному делу "Седьмой студии" было завершено 15 января.