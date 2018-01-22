Новости

В Польше осквернили еще один памятник Красной армии 22:04
В Москве неизвестный застрелил мужчину 21:58
Клинцевич назвал "хамством" отказ Киева от военной техники из Крыма 21:46
Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона 21:39
Ученый задержан при попытке вывезти данные о флагмане украинского флота 21:28
ФИФА решила использовать систему видеоповторов на ЧМ-2018 20:49
Из-за взрыва на шахте в Донбассе пострадали 8 рабочих 20:43
Чижов: Евросоюз сам загнал себя в угол 20:20
В Омске объявлен траур по погибшим при пожаре детям 20:08
Россия не будет платить взнос в СЕ до восстановления прав в ПАСЕ 20:05
Минфин продлил налоговые каникулы для самозанятых еще на год 19:58
Путин утвердил новую форму ответа на благодарность командира 19:41
МГУ включили в топ-10 самых красивых университетов Европы 19:36
В одной из школ Техаса произошла стрельба 19:30
Лавров: Процесс урегулирования в Сирии нужно освободить от влияния извне 19:20
В Карелии однорукий пенсионер отбился от двух уголовников 19:01
Совфед: Керимов уверен, что сумеет доказать свою невиновность 18:55
В Подмосковье полицейские за 55 тысяч разрешили ограбить магазин 18:52
Под Белгородом бешеная собака напала на детей 18:45
Григорий Рапота поздравил коллектив ТРО с 20-летием 18:45
В Югре у больницы нашли тело замерзшего мужчины 18:40
Минздрав примет новую национальную онкологическую программу 18:30
В Москве открылась ярмарка региональных производителей 18:16
МВФ повысил прогноз по росту экономики России 18:13
Легенда мирового футбола Джордж Веа стал президентом Либерии 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
22.01.2018 20:01
Рубрика: В мире

Газовая атака

На Западе продолжают обвинять Асада в применении отравляющих веществ
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
На Западе нагнетают ситуацию вокруг якобы имеющегося у сирийской армии химического оружия. Вслед за США эту тему начали активно муссировать во Франции. На днях глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан заявил: "В Сирии химическое разоружение не пошло. Режим все еще располагает запасами этого оружия и осуществлял после соглашения 2013 года атаки с применением химоружия, вопреки своим обязательствам".
Эрдоган объяснил, когда из Сирии уйдут турецкие военные

Чуть ранее представитель американского госдепа обвинил Россию в том, что она якобы "использует любую возможность, чтобы защитить режим Асада, который продолжает использовать химоружие". В ответ наши военные напомнили: именно по инициативе президента РФ весь имевшийся у сирийских властей арсенал боевых химических веществ еще в 2014 году был вывезен из страны для последующего уничтожения. Процесс изъятия и транспортировки более 1200 тонн отравляющих веществ на всех этапах проходил не только под полным контролем ООН, но и при непосредственном участии американских специалистов.

Более того, в январе прошлого года, после утилизации последних 75 цилиндров фтороводорода на территории Соединенных Штатов американской компанией Veolia, Организация по запрещению химического оружия официально подтвердила: в Сирии полностью уничтожено химическое оружие. "Все продолжающиеся попытки США обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ в ходе боевых действий против так называемой "оппозиции", опираются исключительно на слухи соцсетей, свидетельства боевиков и ни разу не были подтверждены фактами", - подчеркнули в Минобороны России.

США сохранили в боеготовом состоянии около 10 процентов своих отравляющих веществ и боеприпасов
Лавров объяснил Западу, что им не удастся сделать в Сирии

Это в полной мере относится и к поддержанным в США результатам так называемого "дистанционного расследования" событий в сирийском Хан-Шейхуне. Сделанные там выводы основаны на данных соцсетей, взаимопротиворечащих "свидетельствах" из сомнительных источников и нарушающих элементарные законы физики. При этом, как отметили в нашем военном ведомстве, администрация США в лучшем случае не проявляет интереса, а зачастую просто игнорирует объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ.

В Минобороны России напомнили, что, следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Россия досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ. В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили "за отсутствием финансирования" выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10 процентов своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов. "Поэтому прежде чем выдвигать голословные обвинения в адрес России, а тем более осуждать кого-то на международных форумах, американским партнерам следует самим быть, а не казаться примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия", - сделали вывод в нашем военном ведомстве.

Главное сегодня

Россия не будет платить взнос в СЕ до восстановления прав в ПАСЕ
Путин утвердил новую форму ответа на благодарность командира
Эрдоган объяснил, когда из Сирии уйдут турецкие военные
В Госдуме раскритиковали идею приравнять сожительство к браку
Путин назначил Грушко замглавы МИД