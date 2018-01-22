На Западе нагнетают ситуацию вокруг якобы имеющегося у сирийской армии химического оружия. Вслед за США эту тему начали активно муссировать во Франции. На днях глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан заявил: "В Сирии химическое разоружение не пошло. Режим все еще располагает запасами этого оружия и осуществлял после соглашения 2013 года атаки с применением химоружия, вопреки своим обязательствам".

Чуть ранее представитель американского госдепа обвинил Россию в том, что она якобы "использует любую возможность, чтобы защитить режим Асада, который продолжает использовать химоружие". В ответ наши военные напомнили: именно по инициативе президента РФ весь имевшийся у сирийских властей арсенал боевых химических веществ еще в 2014 году был вывезен из страны для последующего уничтожения. Процесс изъятия и транспортировки более 1200 тонн отравляющих веществ на всех этапах проходил не только под полным контролем ООН, но и при непосредственном участии американских специалистов.

Более того, в январе прошлого года, после утилизации последних 75 цилиндров фтороводорода на территории Соединенных Штатов американской компанией Veolia, Организация по запрещению химического оружия официально подтвердила: в Сирии полностью уничтожено химическое оружие. "Все продолжающиеся попытки США обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ в ходе боевых действий против так называемой "оппозиции", опираются исключительно на слухи соцсетей, свидетельства боевиков и ни разу не были подтверждены фактами", - подчеркнули в Минобороны России.

США сохранили в боеготовом состоянии около 10 процентов своих отравляющих веществ и боеприпасов

Это в полной мере относится и к поддержанным в США результатам так называемого "дистанционного расследования" событий в сирийском Хан-Шейхуне. Сделанные там выводы основаны на данных соцсетей, взаимопротиворечащих "свидетельствах" из сомнительных источников и нарушающих элементарные законы физики. При этом, как отметили в нашем военном ведомстве, администрация США в лучшем случае не проявляет интереса, а зачастую просто игнорирует объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ.

В Минобороны России напомнили, что, следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Россия досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ. В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили "за отсутствием финансирования" выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10 процентов своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов. "Поэтому прежде чем выдвигать голословные обвинения в адрес России, а тем более осуждать кого-то на международных форумах, американским партнерам следует самим быть, а не казаться примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия", - сделали вывод в нашем военном ведомстве.