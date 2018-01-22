В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги борьба за места в плей-офф приближается к своему апогею.

Правда, всех 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина в январе мы, скорее всего, не узнаем. Календарь КХЛ так сверстан, что часть матчей командам придется провести уже после Олимпийских игр, то есть в конце февраля - начале марта.

Наиболее интригующая ситуация сохраняется на Востоке. На момент вчерашнего дня путевками в плей-офф могли похвастаться лишь две команды. Одна из них - казанский "Ак Барс", что совершенно неудивительно. А вот присутствие в этой паре нижнекамского "Нефтехимика" - реальный сюрприз.

Попадание в восьмерку сильнейших Восточной конференции нижнекамцы гарантировали себе домашней победой над финским "Йокеритом". Получилось красиво, как на заказ: хозяева уступали две шайбы, но собрались и переломили ход встречи - 3:2.

Вряд ли кто ожидал такой прыти от команды, которая за предыдущие девять сезонов если и пробивалась в плей-офф, то, как правило, делала это "на флажке". Исключением стал регулярный чемпионат 2009/2010, когда "Нефтехимик" оказался на Востоке четвертым. Особых предпосылок для повторения этого успеха в нынешнем сезоне особо не было: в прошлом нижнекамцы по традиции ожесточенно боролись за восьмое место, но в плей-офф не пробились.

Но "Нефтехимик" еще в августе дал понять, что намерен меняться. Для начала клуб провел ребрендинг, поместив на эмблему волка. По сравнению с предыдущим унылым логотипом получилось симпатично. А осенью нижнекамцы пошумели, объявив о желании подписать чешского суперветерана Яромира Ягра. Форвард, конечно, ни в какой "Нефтехимик" не перешел, но команду долго обсуждали не только в Нижнекамске, но и за его пределами.

А самое главное, что активность клуба в медиапространстве совершенно не шла вразрез с успехами "Нефтехимика" на льду. Победных суперсерий, как питерский СКА, "волки", может, и не выдавали, но регулярно среди прочих обыгрывали топ-соперников с Востока вроде магнитогорского "Металлурга", уфимского "Салавата Юлаева" и того же казанского "Ак Барса". Даже январская череда из четырех поражений кряду не сильно поколебала позиции нижнекамцев.

И тут большая заслуга наставника "Нефтехимика" Андрея Назарова. Андрей Викторович все так же остер на язык на послематчевых пресс-конференциях и по-прежнему легко может ввязаться в перепалку с болельщиками, но вопреки скандальной репутации свою тренерскую квалификацию он подтверждает. Даже не располагая звездными игроками, нижнекамцы показывают добротный хоккей. При этом рулевой "Нефтехимика" не стесняется бросать в бой молодежь. В основной команде уже засветились шесть хоккеистов не старше 20 лет.

Характерно, что после победы над "Йокеритом" Назаров не знал, что "Нефтехимик" уже вышел в плей-офф.

- Вы, наверное, лучше меня посчитали расклад, - вступил тренер в диалог с журналистами. - Если так, то поздравляю болельщиков. Я так понимаю, одна из девяти команд нас уже не догоняет. На этом мы не останавливаемся. У нас осталось три игры. Задачу иметь преимущество своей поляны в плей-офф никто не снимал. Для этого надо быть в четверке. Поэтому будем биться в каждом матче и радовать болельщиков.

Впрочем, преимущество своей площадки - это не максимальный результат, которого "Нефтехимик" может добиться в оставшихся трех матчах. От лидирующего в Восточной конференции "Ак Барса" подопечных Назарова отделяют всего три очка. Так что у "Нефтехимика" есть все шансы закончить регулярный чемпионат на самой вершине Востока.

Что касается Западной конференции, на момент подписания этого номера "РГ" в печать там было забронировано уже шесть мест из возможных восьми. На оставшиеся две вакансии претендовали четыре команды. Ключевой матч вчера состоялся в столице, где фаворит в этой борьбе московский "Спартак" принимал прямого конкурента - череповецкую "Северсталь". Результат встречи стал известен уже поздно вечером. Как и других матчей вчерашнего игрового дня: "Трактор" - "Авангард", "Металлург" Мг - "Куньлунь", "Локомотив" - "Амур", "Динамо" (Минск) - "Адмирал", СКА - "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига) - "Югра".