НТВ научит людей понимать домашних животных

Пять миллионов на кону

На Первом канале - финал первого сезона проекта "Русский ниндзя". В нем участникам предстоит попробовать покорить 20-метровую гору Мидорияма и побороться за главный приз в пять миллионов рублей. Первый тур состоит из девяти препятствий, которые необходимо преодолеть за 4 минуты 15 секунд. Во втором туре участнику дается всего 2 минуты на преодоление пяти новых испытаний, после чего его ждут еще три препятствия, между которыми можно делать лишь 30-секундные передышки.

Тем, кто останется в строю после всего этого, нужно будет лишь подняться на Мидорияму и взять свои законные миллионы. Сложность в том, что за два десятка лет существования проекта в разных странах это удалось сделать только шести суперменам. Каждое из испытаний разрабатывалось с единственной целью - сделать его для участника последним в шоу. Эта полоса препятствий не прощает даже малейших помарок. Участникам не дается вторых шансов. Но отборочные игры выявили немало тех, кто готов бросить вызов горе Мидорияма.

Длиннее, "Склифософский"!

На "России 1" - долгожданное продолжение популярного сериала о непростых буднях врачей главного Института скорой помощи "Склифософский" (с 22 января в 21:00). В сентябре прошлого года проект отметил свой первый юбилей - 5 лет. В новом шестом сезоне зрителям предстоит узнать, каково талантливому хирургу Брагину (Максим Аверин), за плечами у которого блестящая практика и сотни спасенных жизней, трястись в карете скорой помощи, куда его сослали в прошлом сезоне.

Тем временем, в институте появляется новый врач - челюстно-лицевой хирург Кривицкий (Андрей Ильин), проживший много лет в эмиграции. Зачем спустя 30 лет успешный израильский врач возвращается на Родину? В Склифе он встретится с героиней актрисы Елены Яковлевой - к чему приведет встреча?

В семейной жизни Брагина и нейрохирурга Марины (Мария Куликова) не все гладко. Сможет ли Марина устоять перед славой, которая на нее обрушилась после проведения уникальной операции, и сохранить семью?

В последней серии прошлого сезона Брагин доставил Нину (Анна Якунина) в Склиф после попытки самоубийства. Он уверен, что до такого состояния Нину из ревности довела властная Павлова (Елена Яковлева). И пока врачи борются за жизнь Нины, у ее постели дежурят сразу двое любящих ее мужчин - санитар Аскеров (Олег Чернов) и внезапно вернувшийся из-за границы Неклюдов (Андрей Барило).

Это учеба и игра

Член академии Российского телевидения, ведущая детской программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева - героиня нового выпуска программы "Мой герой" ("ТВ Центр", 25 января, 13:40). Она родилась в Ессентуках в разгар войны. Не поступив после школы в Харьковский авиационный институт, где к тому моменту учился ее старший брат, через год Черняева стала студенткой филфака Северо-Осетинского государственного пединститута в Орджоникидзе (с 1990 г. - Владикавказ). Там же спустя пару лет Татьяне предложили поработать диктором на телевидении. А вскоре ленинская стипендиантка Таня Генисаретская переехала в Москву, став студенткой факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.

Одной из главных причин для переезда в Москву стала любовь. После трех лет дружбы и романтической переписки инженер Игорь Черняев и Татьяна стали супругами.

Коллеги по программе "АБВГДейка", в которой Черняева является бессменной ведущий почти 43 года, знают ее как талантливую кулинарку. Сама же Татьяна Кирилловна уверена, что еда должна быть быстрой, вкусной и красивой.

- Может быть, я не очень хороший редактор или неважная актриса, но если кто-то скажет, что плохо готовлю - обижусь, - признается Черняева. - Я знаю всю кавказскую кухню, могу приготовить все! Летом на даче пеку настоящие осетинские пироги. В нашем доме положено, чтобы в холодильнике всегда был суп, второе блюдо и компот.

Помогает ли слава "АБВГДейки" телеведущей в жизни? Как отметили награду ТЭФИ в команде программы? Об этом - в новом выпуске "Моего героя". А еще в любви к Татьяне Кирилловне, которая 12 января отметила юбилей, признаются артисты Александр Вдовин, Михаил Полицеймако, Александр Олешко, Сергей Балабанов и Александр Филиппенко.

Как понять животных

В наступивший год собаки НТВ обращает внимание телезрителей на домашних животных. На канале - премьера проекта "Кто в доме хозяин?", главными героями которого станут животные (20 января в 09:10). В качестве ведущих программы выступят профессиональные зоопсихологи: кинолог Виталий Орлов, фелинолог Александра Александрова и ветеринар, специалист по экзотическим животным Максим Щугорев.

"Этот проект, на самом деле, не про животных. Он про людей. Например, собаки - социальные животные, и отношения с ними напрямую отражают отношения в семье. Люди очень часто заблуждаются относительно своих близких и своих питомцев. Им кажется, что поведение их собаки загадочно и непредсказуемо. Но у всего есть причины. И, как правило, эти причины в человеке", - рассказал ведущий Виталий Орлов.

Новая программа научит находить общий язык с животными и справляться с самыми необычными проблемами. Зоопсихологи дадут советы по воспитанию неуклюжего и сверхактивного кота, смогут дать страдающей от лени и лишнего веса собаке здоровый и активный образ жизни и найдут истинную причину нелюбви попугая к своей хозяйке.

Башмет и Чайковский

24 января исполняется 65 лет Юрию Башмету, блестящему альтисту и дирижёру. Башмет руководит камерным ансамблем "Солисты Москвы" и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", является основателем Международного конкурса альтистов в Москве. Кроме того, он талантливый педагог и общественный деятель.

К юбилею в эфире телеканала "Россия К" - программа "Линия жизни" (24 января в 21:25) и музыкальные программы (22-26 января в 15:10; повтор ночью). В программе "Линия жизни" юбиляр расскажет, что нужно делать, чтобы не разочаровать публику. "Когда я играю музыку Чайковского, я думаю, что я Чайковский! - говорит Юрий Башмет. - Вот если так относиться к музыке, то вы всегда будете приходить на мои концерты. А если хотя бы раз понравился публике, то ты уже в вечном долгу перед ней".

28 января в 20:10 - трансляция юбилейного концерта Юрия Башмета из Концертного зала имени П.И. Чайковского.

Моя мама - супер!

22 января в 15:00 на СТС стартует новое семейное реалити-шоу "Супермамочка", экспертом которого станет известный психолог, теле- и радиоведущий Михаил Лабковский. 56 матерей со всей страны устроят домашние баттлы, чтобы всем показать, кто из них действительно супер. Среди героинь окажутся хозяйка тату-салона, панк, диджей, модель, рэп-певица, дизайнер, стюардесса, актриса, балерина и даже депутат.

Каждую неделю за право получить звание "Супермамочки" поборются сразу четыре мамы из одного города - Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Сочи. Девушки отправятся друг к другу в гости, чтобы оценить соперниц по трем критериям: хозяйственность, материнство и самореализация. Решающие заветные 10 баллов достанутся лучшей маме по мнению Михаила Лабковского, который не только даст советы по воспитанию детей, но и поможет героиням исправить их ошибки.

"Для меня супермама - это мама со здоровой и стабильной психикой, мама, у которой счастливые дети. Когда мама любит детей, а дети любят маму безо всяких "но", - считает Михаил.

Кстати

На Пятом канале появился медведь. А точнее, проморолики о зимних приключениях русского бурого медведя. На три месяца косолапый станет настоящей звездой эфира! Пятый раз и навсегда развеял миф о том, что медведи в России ходят по улицам. Оказывается, они не просто ходят, а еще дарят тепло настоящей мужской дружбы, охраняют покой мирных граждан, помогают полицейским и даже красиво ухаживают за девушками.