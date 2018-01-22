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22.01.2018 21:10
Рубрика: Спорт

Бросок пошел

Овечкин штампует голы в НХЛ
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин укрепился на первом месте в списке лучших снайперов. В игре против "Филадельфии" он отличился уже в 29-й раз в этом сезоне.

Овечкин забил в своей фирменной манере - мощным щелчком из левого круга вбрасывания. Счет таких голов в исполнении Александра идет уже на сотни, но ни защитники, ни вратари противоядия этому оружию найти не могут. Победу, правда, в этой встрече в итоге одержали гости - "Филадельфия" выиграла 2:1 в овертайме, причем в решающей шайбе Конекны поучаствовал российский защитник "летчиков" Иван Проворов.

В Матче звезд НХЛ сыграют трое россиян

Овечкин же возглавляет список лучших снайперов, забросив 29 шайб в 48 матчах. Для сравнения, в прошлом сезоне он за все 82 игры регулярного сезона сделал 33 точных броска. На втором месте в НХЛ идет другой российский нападающий - Никита Кучеров из "Тампы". У него пока на две шайбы меньше. Напомним, что Овечкин уже шесть раз становился лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ.

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