"Панцирь-С" в США признали идеальным оружием

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в США признали идеальным оружием для отражения массированных атак противника с применением беспилотных летательных средств (БПЛА).

Подобных аналогов данному комплексу, на вооружении которого находятся две 30-миллиметровые пушки, каждая из которых может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет, в Америке нет, пишет nationalinterest.org. Соединенные Штаты для отражения подобных атак делают ставку не на наземные комплексы, а на возможности ВВС.

Издание приводит несколько примеров того, как с помощью "Панциря-С" были предотвращены атаки боевиков с применением БПЛА, в частности, 6 января возле двух российских баз в Сирии, а также отмечает тот факт, что защитный комплекс может запросто справиться с низколетящими самолетами и вертолетами.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили об уничтожении в ночь на 6 января 13 дронов в Сирии. "Массовые атаки беспилотников на российские базы в Сирии 6 января доказывают значимость наземной противовоздушной обороны", - отмечает американское издание, добавляя, что "Панцирь-С", который также известен под кодовым названием НАТО SA-22 Greyhound, берет начало от оружия советской эпохи, предназначенного для защиты танковых батальонов от воздушного нападения. Его прародителем является - ЗС-23-4 "Шилка", которая была основана на шасси амфибийного танка Т-76. "Шилка", зарекомендовавшая себя еще в 1980-е годы, остается в эксплуатации по всему миру. В свое время к ней были добавлены более совершенные радары и восемь ракет класса "земля-воздух", резко увеличив дальность действия системы. Предполагалось, что этой дополнительной огневой мощи хватит на то, чтобы отразить атаку тогдашних новых бронированных американских самолетов A-10 Thunderbolt и боевых вертолетов Apache.

Эксперты отмечают, что "Панцирь" впервые появился в 1995 году и впоследствии был усовершенствован различными вариациями шасси грузовика и радарными конфигурациями. "Самая распространенная модель в российской армии использует грузовик Kamaz 6560 и имеет экипаж из трех человек. "Панцирь" может работать автономно, или вся батарея может быть подчинена в управлении командному пункту или более мощному радиолокационному блоку, от которого транспортные средства могут получать команду на стрельбу, - перечисляет достоинства российского комплекса The National Interest. - Зенитная система "Панциря" может обнаруживать приближающиеся цели на расстоянии примерно до двадцати двух миль (35,4 километра), используя свою радарную поисковую систему пассивного электронного сканирования. Это позволяет комплексу отредактировать свой более короткий радиус действия, чтобы начать блокировку цели с пятнадцати миль (24 километра) - и этот процесс может быть выполнен всего за шесть секунд. Кроме того, у "Панциря" есть электрооптическая башня с отслеживанием с несколькими системами формирования изображений, включая тепловой канал в качестве резервного датчика, особенно если ее заклинивание ухудшает работу радара. После получения команды на уничтожение цели комплекс способен задействовать до четырех ракет, выпускаемых по двум или трем различным целям одновременно, всего за 1,5 секунды между каждым запуском".

Эксперты также отмечают тот факт, что модернизированный "Панцирь-С2" дебютировал в 2015 году с более мощным радаром, который может обнаруживать цели на расстоянии до двадцати пяти миль (40 километров) и использовать ракеты 57E6-E с радиусом действия в восемнадцать миль (около 29 километров). Россия также представила "Панцирь-СА", "вариант арктической войны, который может функционировать при минус пятидесяти градусах Цельсия". Также отмечается тот факт, что новая разрабатываемая модель "Панцирь-СМ" "будет способна поражать цели в виде баллистических ракет, перемещающиеся на несколько километров в секунду, что является высоким показателем для ближней системы защиты".

В статье делается вывод о том, что в отличие от американцев, делающих ставку на воздушное отражение ракетных атак, российские военные вовремя поняли, что "БПЛА делают крайне существенным фактор наземной противовоздушной обороны", которая к тому же обходится дешевле, чем "реактивное топливо и управляемые ракеты, затраченные на воздушные перехваты".